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https://sputnikarabic.ae/20231208/إعلام-بوتين-من-خلال-زيارته-للشرق-الأوسط-يضرب-عصفورين-بحجر-1083864267.html
إعلام: بوتين من خلال زيارته للشرق الأوسط "يضرب عصفورين بحجر"
إعلام: بوتين من خلال زيارته للشرق الأوسط "يضرب عصفورين بحجر"
صرح المحلل والسياسي الصيني، تشاو لونغ، بأن المفاوضات بين فلاديمير بوتين وزعماء دول الشرق الأوسط تساعد في تقليل النفوذ الأمريكي في المنطقة. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T05:09+0000
2023-12-08T05:09+0000
روسيا
أخبار الشرق الأوسط
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وقال لونغ: "اتصالات روسيا المباشرة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران لن تعزز فقط سمعة موسكو ومكانتها كمشارك موثوق ونشط في الأجندة الجيوسياسية في الشرق الأوسط فحسب"، مضيفا:وأشار المحلل إلى أن التداعيات السياسية لجولة الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ووفقا للونغ، فإن زيارات فلاديمير بوتين الناجحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تحتفظان تقليديا بعلاقات وثيقة مع واشنطن، تسلط الضوء على محدودية القيود المفروضة على العقوبات الغربية ضد روسيا.وقال في مقابلة مع "كانكان نيوز": "بينما المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تتضاءل، تحقق روسيا انفراجة دبلوماسية".زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرت خلال الزيارة إلى أبو ظبي مفاوضات بين الرئيس الروسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.ثم زار بوتين المملكة العربية السعودية، حيث التقى مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة محمد بن سلمان آل سعود.واستقبل الرئيس الروسي، يوم أمس الخميس، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20231207/مستشار-اقتصادي-سعودي-يوضح-لـسبوتنيك-النتائج-المرتقبة-لزيارة-بوتين-للمملكة--1083859496.html
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روسيا, أخبار الشرق الأوسط, العالم
روسيا, أخبار الشرق الأوسط, العالم

إعلام: بوتين من خلال زيارته للشرق الأوسط "يضرب عصفورين بحجر"

05:09 GMT 08.12.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع "الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية" في منتدى الاستثمار "في تي بي" روسيا تنادي!"، 7 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية في منتدى الاستثمار في تي بي روسيا تنادي!، 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرح المحلل والسياسي الصيني، تشاو لونغ، بأن المفاوضات بين فلاديمير بوتين وزعماء دول الشرق الأوسط تساعد في تقليل النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وقال لونغ: "اتصالات روسيا المباشرة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران لن تعزز فقط سمعة موسكو ومكانتها كمشارك موثوق ونشط في الأجندة الجيوسياسية في الشرق الأوسط فحسب"، مضيفا:

"ولكنها ستسمح لها أيضًا بتقليص النفوذ الأمريكي وتغيير التوافق الاستراتيجي في المنطقة. وبعبارة أخرى،ضرب بوتين عصفورين بحجر واحد".

وأشار المحلل إلى أن التداعيات السياسية لجولة الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ووفقا للونغ، فإن زيارات فلاديمير بوتين الناجحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تحتفظان تقليديا بعلاقات وثيقة مع واشنطن، تسلط الضوء على محدودية القيود المفروضة على العقوبات الغربية ضد روسيا.

ووفقا للخبير فإن التشابه في وجهات نظر موسكو والرياض بشأن مسألة خفض إنتاج النفط من أجل ارتفاع الأسعار سيسمح لروسيا "بزيادة الإيرادات والاستقرار الاقتصادي".

وقال في مقابلة مع "كانكان نيوز": "بينما المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تتضاءل، تحقق روسيا انفراجة دبلوماسية".
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
مستشار اقتصادي سعودي يوضح لـ"سبوتنيك" النتائج المرتقبة لزيارة بوتين للمملكة
أمس, 19:00 GMT
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرت خلال الزيارة إلى أبو ظبي مفاوضات بين الرئيس الروسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
ثم زار بوتين المملكة العربية السعودية، حيث التقى مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة محمد بن سلمان آل سعود.
واستقبل الرئيس الروسي، يوم أمس الخميس، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
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