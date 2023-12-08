https://sputnikarabic.ae/20231208/إعلام-بوتين-من-خلال-زيارته-للشرق-الأوسط-يضرب-عصفورين-بحجر-1083864267.html
إعلام: بوتين من خلال زيارته للشرق الأوسط "يضرب عصفورين بحجر"
إعلام: بوتين من خلال زيارته للشرق الأوسط "يضرب عصفورين بحجر"
صرح المحلل والسياسي الصيني، تشاو لونغ، بأن المفاوضات بين فلاديمير بوتين وزعماء دول الشرق الأوسط تساعد في تقليل النفوذ الأمريكي في المنطقة. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T05:09+0000
2023-12-08T05:09+0000
2023-12-08T05:09+0000
روسيا
أخبار الشرق الأوسط
العالم
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وقال لونغ: "اتصالات روسيا المباشرة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران لن تعزز فقط سمعة موسكو ومكانتها كمشارك موثوق ونشط في الأجندة الجيوسياسية في الشرق الأوسط فحسب"، مضيفا:وأشار المحلل إلى أن التداعيات السياسية لجولة الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ووفقا للونغ، فإن زيارات فلاديمير بوتين الناجحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تحتفظان تقليديا بعلاقات وثيقة مع واشنطن، تسلط الضوء على محدودية القيود المفروضة على العقوبات الغربية ضد روسيا.وقال في مقابلة مع "كانكان نيوز": "بينما المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تتضاءل، تحقق روسيا انفراجة دبلوماسية".زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرت خلال الزيارة إلى أبو ظبي مفاوضات بين الرئيس الروسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.ثم زار بوتين المملكة العربية السعودية، حيث التقى مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة محمد بن سلمان آل سعود.واستقبل الرئيس الروسي، يوم أمس الخميس، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20231207/مستشار-اقتصادي-سعودي-يوضح-لـسبوتنيك-النتائج-المرتقبة-لزيارة-بوتين-للمملكة--1083859496.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الشرق الأوسط, العالم
روسيا, أخبار الشرق الأوسط, العالم
إعلام: بوتين من خلال زيارته للشرق الأوسط "يضرب عصفورين بحجر"
صرح المحلل والسياسي الصيني، تشاو لونغ، بأن المفاوضات بين فلاديمير بوتين وزعماء دول الشرق الأوسط تساعد في تقليل النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وقال لونغ: "اتصالات روسيا المباشرة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران لن تعزز فقط سمعة موسكو ومكانتها كمشارك موثوق ونشط في الأجندة الجيوسياسية في الشرق الأوسط فحسب"، مضيفا:
"ولكنها ستسمح لها أيضًا بتقليص النفوذ الأمريكي وتغيير التوافق الاستراتيجي في المنطقة. وبعبارة أخرى،ضرب بوتين عصفورين بحجر واحد".
وأشار المحلل إلى أن التداعيات السياسية لجولة الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ووفقا للونغ، فإن زيارات فلاديمير بوتين الناجحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تحتفظان تقليديا بعلاقات وثيقة مع واشنطن، تسلط الضوء على محدودية القيود المفروضة على العقوبات الغربية ضد روسيا.
ووفقا للخبير فإن التشابه في وجهات نظر موسكو والرياض بشأن مسألة خفض إنتاج النفط من أجل ارتفاع الأسعار سيسمح لروسيا "بزيادة الإيرادات والاستقرار الاقتصادي".
وقال في مقابلة مع "كانكان نيوز": "بينما المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تتضاءل، تحقق روسيا انفراجة دبلوماسية".
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرت خلال الزيارة إلى أبو ظبي مفاوضات بين الرئيس الروسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
ثم زار بوتين المملكة العربية السعودية، حيث التقى مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة محمد بن سلمان آل سعود.
واستقبل الرئيس الروسي، يوم أمس الخميس، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.