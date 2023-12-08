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إعلام: هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.. فيديو
إعلام: هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.. فيديو
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بتعرض محيط السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم صاروخي. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T04:30+0000
2023-12-08T04:30+0000
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
بغداد
المنطقة الخضراء في بغداد
العالم العربي
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العراق - سبوتنيك. وذكر موقع "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني أن "محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد تعرض إلى هجوم صاروخي".يُذكر أنه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كشفت عن تعرض القوات الأمريكية إلى 78 هجوماً في سوريا والعراق، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة".
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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بغداد, المنطقة الخضراء في بغداد, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بغداد, المنطقة الخضراء في بغداد, العالم العربي

إعلام: هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.. فيديو

04:30 GMT 08.12.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-rubayeأحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-rubaye
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بتعرض محيط السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم صاروخي.
العراق - سبوتنيك. وذكر موقع "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني أن "محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد تعرض إلى هجوم صاروخي".

وأضاف المصدر، أن دوي انفجارات سُمع ضمن محيط السفارة الأمريكية في بغداد، مع تفعيل صفارات الإنذار داخل مبناها.

يُذكر أنه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كشفت عن تعرض القوات الأمريكية إلى 78 هجوماً في سوريا والعراق، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة".
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