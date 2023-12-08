https://sputnikarabic.ae/20231208/البيت-الأبيض-لم-نحدد-لإسرائيل-موعدا-نهائيا-لإنهاء-الحرب-ولديها-أهداف-مشروعة-في-جنوب-غزة-1083862016.html
البيت الأبيض: لم نحدد لإسرائيل موعدا نهائيا لإنهاء الحرب ولديها "أهداف مشروعة" في جنوب غزة
البيت الأبيض: لم نحدد لإسرائيل موعدا نهائيا لإنهاء الحرب ولديها "أهداف مشروعة" في جنوب غزة
قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جوناثان فاينر، إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تحدد موعدا لإسرائيل لإنهاء القتال الرئيسي في غزة. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T05:47+0000
2023-12-08T05:47+0000
2023-12-08T05:47+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأضاف فاينر في تصريحات للصحفيين، خلال منتدى "أسبن" الأمني نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلية وصحيفة "هآرتس": "إذا انتهت الحرب اليوم، فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل، ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف".وأضاف المسؤول الأمريكي: "هذه ليست مهمتنا (مطالبة إسرائيل بوقف الحرب) هذا هو صراعهم".وتابع فاينر: "لدينا تأثير (على إسرائيل)، حتى لو لم يكن لدينا سيطرة كاملة"، وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول استخدام تأثيرها "لتوجيه الصراع بأكثر الطرق البناءة الممكنة".وعلى حد قوله، فإن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات استخباراتية تتعارض مع التقدير الإسرائيلي بأن معظم قيادة حماس موجودون في جنوب قطاع غزة، مضيفا: "نحن نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة في جنوب غزة".وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن "على إسرائيل أن تتعلم دروس مناوراتها البرية في شمال القطاع بينما توسعها نحو الجنوب، وأن تكون أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بحماية أرواح المدنيين".وأضاف: "نعتقد أنه ينبغي إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة مقارنة بما يحدث الآن. وهناك أدلة على أن تأثيرنا له أثر إيجابي بالفعل".وتطرق فاينر أيضًا إلى نقطة ساخنة أخرى في المنطقة، وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أن "إيران متورطة في تخطيط وتنفيذ والموافقة على هجمات الحوثيين ضد السفن وضد إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20231207/وزير-الدفاع-الأمريكي-ونظيره-السعودي-يبحثان-تهديدات-الحوثيين-لحرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1083861047.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: لم نحدد لإسرائيل موعدا نهائيا لإنهاء الحرب ولديها "أهداف مشروعة" في جنوب غزة
قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جوناثان فاينر، إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تحدد موعدا لإسرائيل لإنهاء القتال الرئيسي في غزة.
وأضاف فاينر في تصريحات للصحفيين، خلال منتدى "أسبن" الأمني نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلية وصحيفة
"هآرتس": "إذا انتهت الحرب اليوم، فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل، ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "هذه ليست مهمتنا (مطالبة إسرائيل بوقف الحرب) هذا هو صراعهم".
وتابع فاينر: "لدينا تأثير (على إسرائيل)، حتى لو لم يكن لدينا سيطرة كاملة"، وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول استخدام تأثيرها "لتوجيه الصراع بأكثر الطرق البناءة الممكنة".
وعلى حد قوله، فإن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات استخباراتية تتعارض مع التقدير الإسرائيلي بأن معظم قيادة حماس
موجودون في جنوب قطاع غزة، مضيفا: "نحن نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة في جنوب غزة".
وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن "على إسرائيل أن تتعلم دروس مناوراتها البرية في شمال القطاع بينما توسعها نحو الجنوب، وأن تكون أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بحماية أرواح المدنيين".
وأضاف: "نعتقد أنه ينبغي إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة مقارنة بما يحدث الآن. وهناك أدلة على أن تأثيرنا له أثر إيجابي بالفعل".
وتطرق فاينر أيضًا إلى نقطة ساخنة أخرى في المنطقة، وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أن "إيران متورطة في تخطيط وتنفيذ والموافقة على هجمات الحوثيين
ضد السفن وضد إسرائيل".