https://sputnikarabic.ae/20231208/أمريكا-تستخدم-حق-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-إماراتي-بمجلس-الأمن-يدعو-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083898615.html
أمريكا تستخدم حق "الفيتو" ضد مشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
أمريكا تستخدم حق "الفيتو" ضد مشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
استخدمت أمريكا، اليوم الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T21:22+0000
2023-12-08T21:22+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية".وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أمس الخميس، إن أمريكا تعتقد أن صدور قرار آخر من مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لن يكون مفيدا في الوقت الحالي.وأوضح وود أن أمريكا استخدمت حق "الفيتو" ضد مشروع القرار، لأنه لا يدين حركة "حماس" الفلسطينية، ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231208/أبو-الغيط-فشل-مجلس-الأمن-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-سيؤدي-إلى-تدهور-خطير-1083882617.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أمريكا تستخدم حق "الفيتو" ضد مشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
استخدمت أمريكا، اليوم الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية".
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أمس الخميس، إن أمريكا تعتقد أن صدور قرار آخر من مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لن يكون مفيدا في الوقت الحالي.
وأوضح وود أن أمريكا استخدمت حق "الفيتو" ضد مشروع القرار، لأنه لا يدين حركة "حماس" الفلسطينية، ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل
، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.