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فاتورة ماء تتسبب بإدخال سيدة إيطالية العناية المركزة
فاتورة ماء تتسبب بإدخال سيدة إيطالية العناية المركزة
أشارت تقارير إعلامية إيطالية إلى أن سيدة إيطالية دخلت العناية المركزة بسبب فاتورة مياه. 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T12:15+0000
2023-12-08T12:15+0000
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وبحسب ما أفادت به التقارير، اليوم الجمعة، فإن فاتورة مياه خاطئة تسببت بدخول سيدة مسنة للعناية المركزة.وتلقت سيدة تبلغ من العمر 88 عاما من سكان بلدة كامبوروسو، فاتورة بقيمة 15339 يورو، لشهر أغسطس/ أكتوبر من هذا العام.في حين لم تستهلك سوى بضعة أمتار مكعبة من المياه، والتي يصل سعرها لـ55 يورو فقط.وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام، فإنه بعد مراجعة الفاتورة تبين أن هناك خطأ في المعلومات، ليتم إلغاء مستند الدفع وإعادة الأموال للحساب البنكي للسيدة، ولا يزال من غير المعروف ما إن كانت السيدة ستعود إلى منزلها في الوقت الحالي أم ستمضي بضعة أيام في المستشفى.
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منوعات, العالم, إيطاليا
منوعات, العالم, إيطاليا

فاتورة ماء تتسبب بإدخال سيدة إيطالية العناية المركزة

12:15 GMT 08.12.2023
© flickr.com / Dutch emergency photos سيارة إسعاف
سيارة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© flickr.com / Dutch emergency photos
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أشارت تقارير إعلامية إيطالية إلى أن سيدة إيطالية دخلت العناية المركزة بسبب فاتورة مياه.
وبحسب ما أفادت به التقارير، اليوم الجمعة، فإن فاتورة مياه خاطئة تسببت بدخول سيدة مسنة للعناية المركزة.
وتلقت سيدة تبلغ من العمر 88 عاما من سكان بلدة كامبوروسو، فاتورة بقيمة 15339 يورو، لشهر أغسطس/ أكتوبر من هذا العام.
في حين لم تستهلك سوى بضعة أمتار مكعبة من المياه، والتي يصل سعرها لـ55 يورو فقط.

أصيبت المرأة بسكتة دماغية بعدما علمت أن بنكها قام بتحويل نصف هذا المبلغ إلى حساب شركة المياه، لتنقل إلى العناية المركزة في مستشفى بمدينة سان ريمو.

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وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام، فإنه بعد مراجعة الفاتورة تبين أن هناك خطأ في المعلومات، ليتم إلغاء مستند الدفع وإعادة الأموال للحساب البنكي للسيدة، ولا يزال من غير المعروف ما إن كانت السيدة ستعود إلى منزلها في الوقت الحالي أم ستمضي بضعة أيام في المستشفى.
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