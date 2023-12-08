https://sputnikarabic.ae/20231208/كوريا-الشمالية-تنتقد-قرارات-الأمم-المتحدة-التي-تدين-برنامجها-النووي-1083893841.html

كوريا الشمالية تنتقد قرارات الأمم المتحدة التي تدين برنامجها النووي

كوريا الشمالية تنتقد قرارات الأمم المتحدة التي تدين برنامجها النووي

نددت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدارها، أخيرا، قرارات تدين ‏تجاربها النووية، وتدعو من خلالها بيونغ يانغ، للتخلي عن برنامجها... 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T17:25+0000

2023-12-08T17:25+0000

2023-12-08T17:25+0000

كوريا الشمالية

منظمة الأمم المتحدة

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_68be18c4fcdb61eeff2af423ca688e86.jpg

ويوم الاثنين الماضي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات عدة تدين التجارب النووية الست، التي أجرتها كوريا الشمالية، وتحثها على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تحظر برامجها النووية والصاروخية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.من ناحيته، تجاهل المدير العام للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، جو تشول سو، قرارات الأمم المتحدة، قائلا في بيان له إن بلاده ستمارس حقوقها السيادية "المشروعة بالكامل" في المستقبل، بحسب قوله.وأضاف المسؤول الكوري الشمالي، مؤكدا أن "بيونغ يانغ، ستمارس حقوقها السيادية بغض النظر عما قد يقوله الآخرون"، متعهدا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد دعا إلى زيادة "متسارعة" في الترسانة النووية لبلاده، وتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

https://sputnikarabic.ae/20231001/سيئول-تقول-إن-كوريا-الشمالية-لن-يتم-أبدا-الاعتراف-بها-رسميا-كدولة-تمتلك-أسلحة-نووية-1081579526.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار