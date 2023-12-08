عربي
يوم ناري تعيشه القواعد الأمريكية شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20231208/كوريا-الشمالية-تنتقد-قرارات-الأمم-المتحدة-التي-تدين-برنامجها-النووي-1083893841.html
كوريا الشمالية تنتقد قرارات الأمم المتحدة التي تدين برنامجها النووي
كوريا الشمالية تنتقد قرارات الأمم المتحدة التي تدين برنامجها النووي
نددت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدارها، أخيرا، قرارات تدين ‏تجاربها النووية، وتدعو من خلالها بيونغ يانغ، للتخلي عن برنامجها... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T17:25+0000
2023-12-08T17:25+0000
كوريا الشمالية
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_68be18c4fcdb61eeff2af423ca688e86.jpg
ويوم الاثنين الماضي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات عدة تدين التجارب النووية الست، التي أجرتها كوريا الشمالية، وتحثها على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تحظر برامجها النووية والصاروخية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.من ناحيته، تجاهل المدير العام للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، جو تشول سو، قرارات الأمم المتحدة، قائلا في بيان له إن بلاده ستمارس حقوقها السيادية "المشروعة بالكامل" في المستقبل، بحسب قوله.وأضاف المسؤول الكوري الشمالي، مؤكدا أن "بيونغ يانغ، ستمارس حقوقها السيادية بغض النظر عما قد يقوله الآخرون"، متعهدا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد دعا إلى زيادة "متسارعة" في الترسانة النووية لبلاده، وتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
https://sputnikarabic.ae/20231001/سيئول-تقول-إن-كوريا-الشمالية-لن-يتم-أبدا-الاعتراف-بها-رسميا-كدولة-تمتلك-أسلحة-نووية-1081579526.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d03381f3ed8f30840c450b441e9a1baa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الشمالية تنتقد قرارات الأمم المتحدة التي تدين برنامجها النووي

17:25 GMT 08.12.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
علم كوريا الشمالية
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبر
نددت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدارها، أخيرا، قرارات تدين ‏تجاربها النووية، وتدعو من خلالها بيونغ يانغ، للتخلي عن برنامجها ‏للأسلحة النووية.‏
ويوم الاثنين الماضي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات عدة تدين التجارب النووية الست، التي أجرتها كوريا الشمالية، وتحثها على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تحظر برامجها النووية والصاروخية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
من ناحيته، تجاهل المدير العام للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، جو تشول سو، قرارات الأمم المتحدة، قائلا في بيان له إن بلاده ستمارس حقوقها السيادية "المشروعة بالكامل" في المستقبل، بحسب قوله.

وقال سو، في بيان صحفي على موقع وزارة خارجية كوريا الشمالية، إن "(القرارات) تحمل مضمون انتقاد كوريا الشمالية بشأن إجراءاتها لتعزيز قدرات الدفاع عن النفس، التي تقع ضمن الحقوق السيادية لدولتنا، ولذلك أعرب وفد كوريا الشمالية عن معارضته القوية وصوّت ضد القرارات".

علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
سيئول تقول إن كوريا الشمالية لن يتم الاعتراف بها أبدا رسميا كدولة تمتلك أسلحة نووية
1 أكتوبر, 21:36 GMT
وأضاف المسؤول الكوري الشمالي، مؤكدا أن "بيونغ يانغ، ستمارس حقوقها السيادية بغض النظر عما قد يقوله الآخرون"، متعهدا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية - سبوتنيك عربي
تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية
مشاهدة
11 أكتوبر 2022, 09:15 GMT
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد دعا إلى زيادة "متسارعة" في الترسانة النووية لبلاده، وتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. السلطة الفلسطينية تبحث خطة إدارة غزة بعد الحرب... فيديو وصور11:03 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала