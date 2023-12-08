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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231208/مرشح-رئاسي-أمريكي-عن-تهديد-البنتاغون-للكونغرس-عندما-يفشلون-يلجؤون-للتهديد-1083868034.html
مرشح رئاسي أمريكي عن تهديد البنتاغون للكونغرس: عندما يفشلون يلجؤون للتهديد
مرشح رئاسي أمريكي عن تهديد البنتاغون للكونغرس: عندما يفشلون يلجؤون للتهديد
قال مرشح الرئاسة الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن تهديد البنتاغون بإرسال أبناء وأقارب أعضاء الكونغرس للقتال في أوكرانيا، يظهر عدم قدرة إدارة بايدن على إقناع... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T08:21+0000
2023-12-08T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وعلق راماسوامي على التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع لويد أوستن، بقوله: "عندما يفشل الإقناع يلجؤون إلى التهديد".وكان الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، قد أكد أن أوستن، هدد أعضاء في الكونغرس بإرسال أقاربهم للمشاركة في الصراع الجاري في أوكرانيا ضد روسيا، في حال لم يدعموا طلب إدارة بايدن تقديم تمويل إضافي لكييف.وأضاف أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ خلال إحاطة سرية في الكونغرس أمس النواب بأنهم إذا لم يخصصوا المزيد من الأموال لزيلينسكي، "فسنرسل أقاربكم وأبناءكم لمحاربة روسيا".يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الأموال التي وافق عليها الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا استنفدت تقريبا، ولهذا طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.وتتلقى أوكرانيا دعما ماديا وعسكريا ودبلوماسيا غير محدود من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20231208/صحفي-أمريكي-لويد-أوستن-يهدد-أعضاء-بالكونغرس-بإرسال-أقاربهم-للقتال-في-أوكرانيا-1083863304.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مرشح رئاسي أمريكي عن تهديد البنتاغون للكونغرس: عندما يفشلون يلجؤون للتهديد

08:21 GMT 08.12.2023
© AP Photoالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
© AP Photo
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قال مرشح الرئاسة الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن تهديد البنتاغون بإرسال أبناء وأقارب أعضاء الكونغرس للقتال في أوكرانيا، يظهر عدم قدرة إدارة بايدن على إقناع المعارضة بضرورة دعم كييف.
وعلق راماسوامي على التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع لويد أوستن، بقوله: "عندما يفشل الإقناع يلجؤون إلى التهديد".
وكان الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، قد أكد أن أوستن، هدد أعضاء في الكونغرس بإرسال أقاربهم للمشاركة في الصراع الجاري في أوكرانيا ضد روسيا، في حال لم يدعموا طلب إدارة بايدن تقديم تمويل إضافي لكييف.
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفي أمريكي: لويد أوستن يهدد أعضاء بالكونغرس بإرسال أقاربهم للقتال في أوكرانيا
02:05 GMT
وقال كارلسون عبر حسابه على موقع "إكس": "إدارة بايدن تهدد الأمريكيين علنا بسبب أوكرانيا".
وأضاف أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ خلال إحاطة سرية في الكونغرس أمس النواب بأنهم إذا لم يخصصوا المزيد من الأموال لزيلينسكي، "فسنرسل أقاربكم وأبناءكم لمحاربة روسيا".
يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الأموال التي وافق عليها الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا استنفدت تقريبا، ولهذا طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.
وتتلقى أوكرانيا دعما ماديا وعسكريا ودبلوماسيا غير محدود من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022.
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