https://sputnikarabic.ae/20231208/مرشح-رئاسي-أمريكي-عن-تهديد-البنتاغون-للكونغرس-عندما-يفشلون-يلجؤون-للتهديد-1083868034.html
مرشح رئاسي أمريكي عن تهديد البنتاغون للكونغرس: عندما يفشلون يلجؤون للتهديد
مرشح رئاسي أمريكي عن تهديد البنتاغون للكونغرس: عندما يفشلون يلجؤون للتهديد
قال مرشح الرئاسة الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن تهديد البنتاغون بإرسال أبناء وأقارب أعضاء الكونغرس للقتال في أوكرانيا، يظهر عدم قدرة إدارة بايدن على إقناع... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T08:21+0000
2023-12-08T08:21+0000
2023-12-08T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
الكونغرس الأمريكي
البنتاغون الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101761/85/1017618579_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_c688d2be6df75bb21edfb7c778bd33ef.jpg
وعلق راماسوامي على التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع لويد أوستن، بقوله: "عندما يفشل الإقناع يلجؤون إلى التهديد".وكان الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، قد أكد أن أوستن، هدد أعضاء في الكونغرس بإرسال أقاربهم للمشاركة في الصراع الجاري في أوكرانيا ضد روسيا، في حال لم يدعموا طلب إدارة بايدن تقديم تمويل إضافي لكييف.وأضاف أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ خلال إحاطة سرية في الكونغرس أمس النواب بأنهم إذا لم يخصصوا المزيد من الأموال لزيلينسكي، "فسنرسل أقاربكم وأبناءكم لمحاربة روسيا".يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الأموال التي وافق عليها الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا استنفدت تقريبا، ولهذا طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.وتتلقى أوكرانيا دعما ماديا وعسكريا ودبلوماسيا غير محدود من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20231208/صحفي-أمريكي-لويد-أوستن-يهدد-أعضاء-بالكونغرس-بإرسال-أقاربهم-للقتال-في-أوكرانيا-1083863304.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101761/85/1017618579_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_622915809985ed45d7339ed511bee695.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مرشح رئاسي أمريكي عن تهديد البنتاغون للكونغرس: عندما يفشلون يلجؤون للتهديد
قال مرشح الرئاسة الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن تهديد البنتاغون بإرسال أبناء وأقارب أعضاء الكونغرس للقتال في أوكرانيا، يظهر عدم قدرة إدارة بايدن على إقناع المعارضة بضرورة دعم كييف.
وعلق
راماسوامي على التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع لويد أوستن، بقوله: "عندما يفشل الإقناع يلجؤون إلى التهديد".
وكان الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، قد أكد أن أوستن، هدد أعضاء في الكونغرس بإرسال أقاربهم للمشاركة في الصراع الجاري في أوكرانيا ضد روسيا، في حال لم يدعموا طلب إدارة بايدن تقديم تمويل إضافي لكييف.
وقال كارلسون عبر حسابه على موقع "إكس": "إدارة بايدن تهدد الأمريكيين علنا بسبب أوكرانيا".
وأضاف أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ خلال إحاطة سرية
في الكونغرس أمس النواب بأنهم إذا لم يخصصوا المزيد من الأموال لزيلينسكي، "فسنرسل أقاربكم وأبناءكم لمحاربة روسيا".
يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الأموال التي وافق عليها الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا استنفدت تقريبا، ولهذا طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار
.
وتتلقى أوكرانيا دعما ماديا وعسكريا ودبلوماسيا غير محدود من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022.