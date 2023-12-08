https://sputnikarabic.ae/20231208/مصر-تزيد-من-حصة-الشركات-الروسية-الموردة-للحليب-ومنتجات-الألبان-في-سوقها-1083876758.html

مصر تزيد من حصة الشركات الروسية الموردة للحليب ومنتجات الألبان في سوقها

مصر تزيد من حصة الشركات الروسية الموردة للحليب ومنتجات الألبان في سوقها

أعلنت الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية "روسيلخوزنادزور"، على أن مصر قامت بزيادة عدد الشركات الروسية المنتجة للحليب ومنتجات الألبان،... 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T10:15+0000

2023-12-08T10:15+0000

2023-12-08T10:15+0000

مصر

روسيا

اقتصاد

العالم

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جاء في بيان الهيئة الروسية أن الهيئة العامة للطب البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، قامت بتوسيع قائمة الشركات الروسية المنتجة للحليب ومنتجات الألبان التي لها حق التصدير إلى مصر.واختتم بيان "روسيلخوزنادزور" أنها ستواصل العمل على توسيع قائمة الشركات الروسية التي يحق لها تصدير منتجاتها إلى مصر.هذا وكان القائم بأعمال السفارة الروسية في القاهرة قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن وجود نحو 500 شركة روسية في مصر باستثمارات تقترب من 8 مليار دولار، كما أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين الروس للاستثمار في مصر.وشدد على أن "مصر تعتبر شريكا كبيرا في استيراد القمح من روسيا، التي تظل الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه، دائما"، مؤكدا على تميّز العلاقات على المستوى الشعبي، إذ بدأ منذ ستينيات القرن الماضي إيفاد الطلبة المصريين لروسيا، والذين يبلغون نحو 16 ألف في الوقت الراهن.

https://sputnikarabic.ae/20230819/القائم-بأعمال-سفارة-روسيا-في-القاهرة-500-شركة-روسية-توجد-في-مصر-باستثمارات-نحو-8-مليار-دولار-1080222871.html

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