https://sputnikarabic.ae/20231208/وزير-الخارجية-الإيراني-محادثات-مهمة-جرت-بين-رئيسي-وبوتين-بشأن-فلسطين-1083898003.html

وزير الخارجية الإيراني: محادثات مهمة جرت بين رئيسي وبوتين بشأن فلسطين

وزير الخارجية الإيراني: محادثات مهمة جرت بين رئيسي وبوتين بشأن فلسطين

وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الجمعة، أزمة قطاع غزة بأنها أحد المواضيع المهمة ‏في المحادثات بين الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي،... 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T20:30+0000

2023-12-08T20:30+0000

2023-12-08T20:30+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، والذي بحثا خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين، بالإضافة إلى استمرار "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وبحث هنية خلال الاتصال، آخر التحركات الدبلوماسية للدول الإسلامية والعربية وإيران، على الساحة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ووقف القتل الوحشي للمواطنين في غزة والضفة الغربية، بحسب الوكالة.كما شكر إسماعيل هنية، إيران على "مواقفها المعروفة والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني، والجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها طهران على الساحتين الإقليمية والدولية، من أجل إنهاء جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب الوكالة.ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا، ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن موسكو وطهران، لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231208/أردوغان-ليس-لدى-أنقرة-النية-لتصنيف-حماس-كمنظمة-إرهابية-1083890735.html

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