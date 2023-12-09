https://sputnikarabic.ae/20231209/أردوغان-مجلس-الأمن-تحول-إلى-مؤسسة-تحمي-إسرائيل-منذ-7-أكتوبر-1083918353.html
أردوغان: مجلس الأمن تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل منذ 7 أكتوبر
أردوغان: مجلس الأمن تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل منذ 7 أكتوبر
علّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على "الفيتو" الأمريكي، الذي اتخذ يوم أمس الجمعة، ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، يدعو لوقف فوري لإطلاق... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T13:16+0000
2023-12-09T13:16+0000
2023-12-09T13:35+0000
رجب طيب أردوغان
العالم
منظمة الأمم المتحدة
اسرائيل
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وأوضح أردوغان، في خطابه، بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مدينة إسطنبول، أنه "تم رفض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر غير عادل".وأشار إلى أن "مجلس الأمن الدولي تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل، منذ 7 أكتوبر(الماضي)، ومن الضروري إصلاح الأمم المتحدة ومن غير الممكن للبشرية أن تتوصل لأي شيء مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضعهما الحالي".وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، تواصلا هاتفيا وبحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة.وأضافت الرئاسة المصرية أن "الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأوضحت الرئاسة المصرية، أن الرئيسين أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20231209/الرئيس-الفلسطيني-فيتو-أمريكا-على-قرار-مجلس-الأمن-يجعلها-شريكة-لإسرائيل-في-إبادة-الفلسطينيين--1083912452.html
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رجب طيب أردوغان, العالم, منظمة الأمم المتحدة, اسرائيل
رجب طيب أردوغان, العالم, منظمة الأمم المتحدة, اسرائيل
أردوغان: مجلس الأمن تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل منذ 7 أكتوبر
13:16 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 13:35 GMT 09.12.2023)
علّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على "الفيتو" الأمريكي، الذي اتخذ يوم أمس الجمعة، ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن مجلس الأمن الدولي تحول إلى "مؤسسة تحمي إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وداعيا إلى "إصلاح الأمم المتحدة".
وأوضح أردوغان، في خطابه، بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مدينة إسطنبول، أنه "تم رفض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر غير عادل".
وأضاف أردوغان أنه "من الممكن تأسيس عالم عادل ولكن ليس مع أمريكا، لأنها تقف إلى جانب إسرائيل".
وأشار إلى أن "مجلس الأمن الدولي تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل، منذ 7 أكتوبر(الماضي)، ومن الضروري إصلاح الأمم المتحدة ومن غير الممكن للبشرية أن تتوصل لأي شيء مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضعهما الحالي".
وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، تواصلا هاتفيا وبحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضحت الرئاسة المصرية، أن الرئيسين أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.