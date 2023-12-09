https://sputnikarabic.ae/20231209/إسرائيل-العلاقة-مع-مصر-استراتيجية-ونتعاون-لمنع-اقتحام-الحدود-إلى-سيناء-1083905061.html

إسرائيل: العلاقة مع مصر استراتيجية ونتعاون لمنع اقتحام الحدود إلى سيناء

إسرائيل: العلاقة مع مصر استراتيجية ونتعاون لمنع اقتحام الحدود إلى سيناء

أكدت إسرائيل، اليوم السبت، أنه لا توجد خطط لإجلاء سكان من غزة إلى منطقة رفح بالقرب من الحدود المصرية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T08:26+0000

2023-12-09T08:26+0000

2023-12-09T08:26+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر سياسية، أن إسرائيل قد توافق على إنشاء 4 مستشفيات ميدانية في غزة.وأفادت المصادر أن المستشفيات الأربعة ستقيمها تركيا ومصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود.ووفقا للمصادر، فإنه "لا توجد خطة لإجلاء سكان من غزة إلى منطقة رفح".وفي وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن مصر، وجهت تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا فرّ الفلسطينيون إلى سيناء، فقد يؤدي ذلك إلى "قطع العلاقات" بين القاهرة وتل أبيب.وقال المسؤولون الإسرائيليون، إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ مسؤولون مصريون في الجيش، وفي جهاز المخابرات، نظراءهم في الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية في جنوب غزة على مصر، خصوصاً مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي.ونقل موقع "أكسيوس"، عن المسؤولين الإسرائيليين، أن "المصريين أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة إلى عبور آلاف الفلسطينيين الحاجز الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء".وأضافوا أن المصريين أبلغوا إسرائيل أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن، في وقت سابق، رفضه سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع ومحاولات تهجير سكانه نحو سيناء أو دفعهم إليها.وأكد أن "محاولات إسرائيل تهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء خط أحمر لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية".وأوضح أن ذلك "سيؤدي إلى تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي.

https://sputnikarabic.ae/20231208/إعلام-مصر-حذرت-إسرائيل-من-قطع-العلاقات-إذا-فر-سكان-غزة-إلى-سيناء-1083874417.html

https://sputnikarabic.ae/20231021/السيسي-تصفية-القضية-الفلسطينية-بدون-حل-عادل-وعلى-حساب-مصر-لن-يحدث-أبدا---عاجل-1082275791.html

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