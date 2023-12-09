https://sputnikarabic.ae/20231209/القسام-تعلن-استهداف-غرف-القيادة-الإسرائيلية-في-المحور-الجنوبي-لمدينة-غزة-1083910980.html
"القسام" تعلن استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة
"القسام" تعلن استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T11:15+0000
2023-12-09T11:15+0000
2023-12-09T11:23+0000
العالم العربي
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وقالت "كتائب القسام" في بيان نشر على "تلغرام"، إن عناصرها "تستهدف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".كما أعلنت "القسام" استهداف "دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231208/القسام-تحبط-محاولة-إسرائيلية-لتحرير-جندي-من-الأسر-1083865942.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
"القسام" تعلن استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة
11:15 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 09.12.2023)
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات.
وقالت "كتائب القسام" في بيان نشر على "تلغرام"، إن عناصرها "تستهدف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
وأشارت "القسام" إلى أنها "تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون".
كما أعلنت "القسام" استهداف "دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل
، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.