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https://sputnikarabic.ae/20231209/باءت-بالفشل-الجيش-الإسرائيلي-إصابة-جنديين-خلال-عملية-إنقاذ-رهائن-لدى-حماس-في-غزة-فيديو-1083900820.html
باءت بالفشل.. الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين خلال عملية إنقاذ رهائن لدى حماس في غزة.. فيديو
باءت بالفشل.. الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين خلال عملية إنقاذ رهائن لدى حماس في غزة.. فيديو
قال الجيش الإسرائيلي، إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T04:43+0000
2023-12-09T04:43+0000
طوفان الأقصى
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
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وقال الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام، "خلال الليل، أصيب جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة".وأضاف الجيش الإسرائيلي، "خلال العملية، قُتل العديد من الإرهابيين الذين شاركوا في اختطاف واحتجاز الرهائن".وكانت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قالت في وقت سابق يوم الجمعة، إن عملية إسرائيلية لتحرير الجندي "ساعر باروخ" وعدد من الرهائن باءت بالفشل، ونشرت مقطع فيديو قالت إنه للجندي باروخ حيث قتل خلال الاشتباكات.هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
https://sputnikarabic.ae/20231208/إجلاء-40-جنديا-إسرائيليا-أصيبوا-في-غزة-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1083898770.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم

باءت بالفشل.. الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين خلال عملية إنقاذ رهائن لدى حماس في غزة.. فيديو

04:43 GMT 09.12.2023
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / Ahikam Seri
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قال الجيش الإسرائيلي، إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام، "خلال الليل، أصيب جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، "خلال العملية، قُتل العديد من الإرهابيين الذين شاركوا في اختطاف واحتجاز الرهائن".

وتابع، "أنه لم يتم إنقاذ أي رهائن خلال هذه العملية".

وكانت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قالت في وقت سابق يوم الجمعة، إن عملية إسرائيلية لتحرير الجندي "ساعر باروخ" وعدد من الرهائن باءت بالفشل، ونشرت مقطع فيديو قالت إنه للجندي باروخ حيث قتل خلال الاشتباكات.

وأضافت القسام خلال المقطع المصور أنها أصابت عددا من الجنود الإسرائيليين واستولت على عتاد عسكري.

هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
إجلاء 40 جنديا إسرائيليا أصيبوا في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
أمس, 21:27 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
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