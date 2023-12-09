https://sputnikarabic.ae/20231209/باءت-بالفشل-الجيش-الإسرائيلي-إصابة-جنديين-خلال-عملية-إنقاذ-رهائن-لدى-حماس-في-غزة-فيديو-1083900820.html
باءت بالفشل.. الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين خلال عملية إنقاذ رهائن لدى حماس في غزة.. فيديو
باءت بالفشل.. الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين خلال عملية إنقاذ رهائن لدى حماس في غزة.. فيديو
قال الجيش الإسرائيلي، إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T04:43+0000
2023-12-09T04:43+0000
2023-12-09T04:43+0000
طوفان الأقصى
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
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وقال الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام، "خلال الليل، أصيب جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة".وأضاف الجيش الإسرائيلي، "خلال العملية، قُتل العديد من الإرهابيين الذين شاركوا في اختطاف واحتجاز الرهائن".وكانت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قالت في وقت سابق يوم الجمعة، إن عملية إسرائيلية لتحرير الجندي "ساعر باروخ" وعدد من الرهائن باءت بالفشل، ونشرت مقطع فيديو قالت إنه للجندي باروخ حيث قتل خلال الاشتباكات.هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
https://sputnikarabic.ae/20231208/إجلاء-40-جنديا-إسرائيليا-أصيبوا-في-غزة-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1083898770.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
باءت بالفشل.. الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين خلال عملية إنقاذ رهائن لدى حماس في غزة.. فيديو
قال الجيش الإسرائيلي، إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام، "خلال الليل، أصيب جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة
خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، "خلال العملية، قُتل العديد من الإرهابيين الذين شاركوا في اختطاف واحتجاز الرهائن".
وتابع، "أنه لم يتم إنقاذ أي رهائن خلال هذه العملية".
وكانت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قالت في وقت سابق يوم الجمعة، إن عملية إسرائيلية لتحرير الجندي "ساعر باروخ" وعدد من الرهائن باءت بالفشل، ونشرت مقطع فيديو قالت إنه للجندي باروخ حيث قتل خلال الاشتباكات.
وأضافت القسام خلال المقطع المصور أنها أصابت عددا من الجنود الإسرائيليين واستولت على عتاد عسكري.
هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.