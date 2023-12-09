https://sputnikarabic.ae/20231209/باءت-بالفشل-الجيش-الإسرائيلي-إصابة-جنديين-خلال-عملية-إنقاذ-رهائن-لدى-حماس-في-غزة-فيديو-1083900820.html

باءت بالفشل.. الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين خلال عملية إنقاذ رهائن لدى حماس في غزة.. فيديو

باءت بالفشل.. الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين خلال عملية إنقاذ رهائن لدى حماس في غزة.. فيديو

قال الجيش الإسرائيلي، إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T04:43+0000

2023-12-09T04:43+0000

2023-12-09T04:43+0000

طوفان الأقصى

حركة حماس

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

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وقال الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام، "خلال الليل، أصيب جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة".وأضاف الجيش الإسرائيلي، "خلال العملية، قُتل العديد من الإرهابيين الذين شاركوا في اختطاف واحتجاز الرهائن".وكانت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قالت في وقت سابق يوم الجمعة، إن عملية إسرائيلية لتحرير الجندي "ساعر باروخ" وعدد من الرهائن باءت بالفشل، ونشرت مقطع فيديو قالت إنه للجندي باروخ حيث قتل خلال الاشتباكات.هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.

https://sputnikarabic.ae/20231208/إجلاء-40-جنديا-إسرائيليا-أصيبوا-في-غزة-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1083898770.html

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سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم