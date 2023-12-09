https://sputnikarabic.ae/20231209/برلماني-لبناني-تحذير-أوروبي-بوجوب-تطبيق-القرار-1701-1083930888.html

برلماني لبناني: تحذير أوروبي بوجوب تطبيق القرار 1701

برلماني لبناني: تحذير أوروبي بوجوب تطبيق القرار 1701

أشار النائب في البرلمان اللبناني ياسين ياسين، إلى أن المجتمع الدولي يحاول عبر المبعوثين الأوروبيين تحذير لبنان بوجوب تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T21:46+0000

2023-12-09T21:46+0000

2023-12-09T21:46+0000

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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اعتبر ياسين أنه "منذ بداية المعركة في غزة بشكل أو بآخر كان جنوب لبنان متأثرًا في المعركة، والرسائل التي نحاول أن نقرأها من العدو الصهيوني هي نوع من التهديد أو التحذير للبنانيين بأنه يجب تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وهذا التحذير نسمعه أيضًا من الأوروبيين خلال زياراتهم إلى لبنان".وأوضح ياسين أن "هذه النغمة ارتفعت مؤخرًا وهي نوع من التحذير للبنانيين بأنه إذا لم يتم تطبيق هذا القرار هناك عقوبات أو من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل".كما اعتبر أن "الصراع في غزة يأخذ منحى إجراميا، العدو الصهيوني وضع خطة قتل وإبادة الفلسطينيين في غزة، وما زالت المعركة حامية وما زال هناك عدو صهيوني متربصا، الأكيد أننا لسنا بمنأى ولسنا بأمان من الدخول في هذه الحرب، كل يوم وارد أن يحصل شيء يؤدي إلى دخول اللبنانيين إلى هذه المعركة، والأكيد نحن لا نريد هذه الحرب".وذكر ياسين أن "حجم الأضرار في جنوب لبنان يتفاوت يومًا بعد يوم، رأينا القصف الرهيب الذي تعرضت له بلدة كونين، للأسف السلطات اللبنانية في وضع لا تحسد عليه، شغور في كل مؤسسات الدولة، ولو أرادوا فعلًا أن يكونوا جديين في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني ننتخب رئيس جمهورية ونملئ الشغور في مؤسسات الدولة، نحن بصدد الدخول في شغور في المؤسسة العسكرية وللأسف لا يوجد أي جدية بهذا الشأن".وشدد على أن "المطلوب من المسؤولين اللبنانيين ملء الشغور الحاصل في مؤسسات الدولة، لإعطاء مؤشر أو إشارة للداخل والخارج وللمجتمع الدولي يكون صداه أقوى عندما يكون لدينا مؤسسات رسمية وليس مؤسسات فيها شغور، المطلوب منا جدية أكبر".

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أخبار لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي