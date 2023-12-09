https://sputnikarabic.ae/20231209/بوتين-يهنئ-المجموعة-الإعلامية-الدولية-الأم-لوكالة-سبوتنيك-روسيا-سيغودنيا-بعيدها-العاشر-1083901592.html
بوتين يهنئ المجموعة الإعلامية الدولية الأم لوكالة "سبوتنيك" "روسيا سيغودنيا" بعيدها العاشر
بوتين يهنئ المجموعة الإعلامية الدولية الأم لوكالة "سبوتنيك" "روسيا سيغودنيا" بعيدها العاشر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإعلاميين والعاملين في المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، مشيراً إلى أنها تجمع... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T06:30+0000
2023-12-09T06:30+0000
2023-12-09T06:47+0000
روسيا
روسيا سيغودنيا
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وجاء في برقية تهنئة الرئيس الروسي: "إنه لمن دواعي السرور أن تستمروا بجدارة في التقاليد الإبداعية لأسلافكم - الصحفيين والمراسلين والمحررين والمترجمين والإعلاميين المشهورين، وتشاركوا خبرتكم ومعرفتكم بسخاء مع الموظفين الشباب".ويعتبر بث الأخبار باللغات الروسية والإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية والفارسية من أبرز المتجات التي تقدمها "روسيا سيغودنيا" لجمهورها. الجدير بالذكر، أن وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك"، كانت قد بدأت العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-يهنئ-الشعب-الروسي-بالذكرى-الأولى-لعودة-المناطق-الجديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1081522543.html
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روسيا, روسيا سيغودنيا
بوتين يهنئ المجموعة الإعلامية الدولية الأم لوكالة "سبوتنيك" "روسيا سيغودنيا" بعيدها العاشر
06:30 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 09.12.2023)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإعلاميين والعاملين في المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، مشيراً إلى أنها تجمع فريقا كبيرا ومتماسكا من المهنيين الموهوبين الذين يغطون الأحداث في البلاد والعالم بسرعة ودقة.
وجاء في برقية تهنئة الرئيس الروسي: "إنه لمن دواعي السرور أن تستمروا بجدارة في التقاليد الإبداعية لأسلافكم - الصحفيين والمراسلين والمحررين والمترجمين والإعلاميين المشهورين، وتشاركوا خبرتكم ومعرفتكم بسخاء مع الموظفين الشباب".
وأعرب الرئيس عن ثقته في أن المجموعة الإعلامية "ستواصل الحفاظ على جودة عالية في عملها وتحافظ على مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة المعترف بها في مجال المعلومات المحلي والدولي".
ويندرج تحت المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" وهي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، بالإضافة إلى وكالات تبث باللغة الروسية منها؛ "ريا نوفوستي" وراديو "سبوتنيك" و"برايم" و"إينوسمي" و"بالتنيوز" و"أوكرانيا.رو" و"سوتسيالني نافيغاتور" و"كوت" و"أركتيك.رو".
ويعتبر بث الأخبار باللغات الروسية والإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية والفارسية من أبرز المتجات التي تقدمها "روسيا سيغودنيا" لجمهورها.
الجدير بالذكر، أن وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك"، كانت قد بدأت العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.