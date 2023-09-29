https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-يهنئ-الشعب-الروسي-بالذكرى-الأولى-لعودة-المناطق-الجديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1081522543.html
بوتين يهنئ الشعب الروسي بالذكرى الأولى لانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
بوتين يهنئ الشعب الروسي بالذكرى الأولى لانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشعب الروسيى بمناسبة الذكرى الأولى لإعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعاتي زابوروجيه وخيرسون مع... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T21:19+0000
2023-09-29T21:19+0000
2023-09-29T21:44+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الرئيس الروسي في خطاب موجه للشعب الروسي: "أعزائي المواطنين الروس، أهنئكم بمناسبة يوم إعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا".وأضاف: "قبل عام، في 30 سبتمبر/أيلول، وقعت أحداث محورية حقًا وتاريخية ومصيرية - تم توقيع اتفاقيات انضمام أربعة مناطق جديدة في روسيا ككيانات اتحادية. واتخذ الملايين من سكان دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون قرارهم - أن يكونوا مع وطنهم".ووفقًا لرئيس الروسي: وأضاف بوتين: "ولكن لا شيء ولا أحد قادر على كسر إرادة الملايين من الناس، إرادتهم في الحقيقة والعدالة التاريخية".كما أشاد الزعيم الروسي بشجاعة وطابع المواطنين الجدد، قائلا: "لقد اتخذ الناس هذا القرار الواعي والمنتظر والمكرس حقًا بشكل جماعي خلال الاستفتاءات وفقًا للمعايير الدولية"وأكد الرئيس في الوقت نفسه، أن العمل الكبير ينتظر في المستقبل، وستتطلب تنفيذ برنامج واسع لإعادة إعمار وتنمية اجتماعية واقتصادية لهذه المناطق.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول 2022، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html
https://sputnikarabic.ae/20221002/المحكمة-الدستورية-في-روسيا-تصدق-على-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-وزابوروجيه-إلى-روسيا-1068503416.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا
بوتين يهنئ الشعب الروسي بالذكرى الأولى لانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
21:19 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 21:44 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشعب الروسيى بمناسبة الذكرى الأولى لإعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعاتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا.
وقال الرئيس الروسي في خطاب موجه للشعب الروسي: "أعزائي المواطنين الروس، أهنئكم بمناسبة يوم إعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا".
30 سبتمبر 2022, 11:52 GMT
وأضاف: "قبل عام، في 30 سبتمبر/أيلول، وقعت أحداث محورية حقًا وتاريخية ومصيرية - تم توقيع اتفاقيات انضمام أربعة مناطق جديدة في روسيا ككيانات اتحادية
. واتخذ الملايين من سكان دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون قرارهم - أن يكونوا مع وطنهم".
"حاولت السلطات التي تم تشكيلها في كييف بعد الانقلاب الحكومي في عام 2014 تخويف سكان هذه المناطق وسلبهم "حق تحديد مستقبلهم ومصيرهم بأنفسهم، وسلب الثقافة والتقاليد واللغة الأم".
وأضاف بوتين: "ولكن لا شيء ولا أحد قادر على كسر إرادة الملايين من الناس، إرادتهم في الحقيقة والعدالة التاريخية".
كما أشاد الزعيم الروسي بشجاعة وطابع المواطنين الجدد، قائلا: "لقد اتخذ الناس هذا القرار الواعي والمنتظر والمكرس حقًا بشكل جماعي خلال الاستفتاءات وفقًا للمعايير الدولية"
وأكد الرئيس في الوقت نفسه، أن العمل الكبير ينتظر في المستقبل، وستتطلب تنفيذ برنامج واسع لإعادة إعمار وتنمية اجتماعية واقتصادية لهذه المناطق.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول 2022، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.