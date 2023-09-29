https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-يهنئ-الشعب-الروسي-بالذكرى-الأولى-لعودة-المناطق-الجديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1081522543.html

بوتين يهنئ الشعب الروسي بالذكرى الأولى لانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا

بوتين يهنئ الشعب الروسي بالذكرى الأولى لانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشعب الروسيى بمناسبة الذكرى الأولى لإعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعاتي زابوروجيه وخيرسون مع... 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T21:19+0000

2023-09-29T21:19+0000

2023-09-29T21:44+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

سلاح روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال الرئيس الروسي في خطاب موجه للشعب الروسي: "أعزائي المواطنين الروس، أهنئكم بمناسبة يوم إعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا".وأضاف: "قبل عام، في 30 سبتمبر/أيلول، وقعت أحداث محورية حقًا وتاريخية ومصيرية - تم توقيع اتفاقيات انضمام أربعة مناطق جديدة في روسيا ككيانات اتحادية. واتخذ الملايين من سكان دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون قرارهم - أن يكونوا مع وطنهم".ووفقًا لرئيس الروسي: وأضاف بوتين: "ولكن لا شيء ولا أحد قادر على كسر إرادة الملايين من الناس، إرادتهم في الحقيقة والعدالة التاريخية".كما أشاد الزعيم الروسي بشجاعة وطابع المواطنين الجدد، قائلا: "لقد اتخذ الناس هذا القرار الواعي والمنتظر والمكرس حقًا بشكل جماعي خلال الاستفتاءات وفقًا للمعايير الدولية"وأكد الرئيس في الوقت نفسه، أن العمل الكبير ينتظر في المستقبل، وستتطلب تنفيذ برنامج واسع لإعادة إعمار وتنمية اجتماعية واقتصادية لهذه المناطق.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول 2022، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.

https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html

https://sputnikarabic.ae/20221002/المحكمة-الدستورية-في-روسيا-تصدق-على-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-وزابوروجيه-إلى-روسيا-1068503416.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا