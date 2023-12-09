https://sputnikarabic.ae/20231209/قتلى-وجرحى-في-قصف-لـ-جبهة-النصرة-على-بلدتي-نبل-والزهراء---عاجل-1083930092.html
قتلى وجرحى في قصف لـ "جبهة النصرة" على بلدتي نبل والزهراء
قتلى وجرحى في قصف لـ "جبهة النصرة" على بلدتي نبل والزهراء
توفيت 3 أشخاص وأصيب 23 آخرون، في قصف صاروخي لتنظيم جبهة النصرة على أحياء بلدتين متاخمتين لخطوط التماس بريف حلب. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T20:50+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب آخرون، جراء قيام مسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بقصف الاحياء السكنية لبلدتي (نبل والزهراء) بريف حلب الشمالي الغربي، بعدد من القذائف الصاروخية.وأضاف المراسل أن عددا من الإصابات بحالة حرجة، استدعت نقلهم إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج.وحتى الآن، سُجلت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين جراء القصف الصاروخي.
https://sputnikarabic.ae/20230627/جبهة-النصرة-تنقل-مواد-سامة-من-أحد-مستودعاتها-في-ريف-إدلب-1078538415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار سوريا اليوم
الأخبار, أخبار سوريا اليوم
قتلى وجرحى في قصف لـ "جبهة النصرة" على بلدتي نبل والزهراء
20:50 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 21:12 GMT 09.12.2023)
توفيت 3 أشخاص وأصيب 23 آخرون، في قصف صاروخي لتنظيم جبهة النصرة على أحياء بلدتين متاخمتين لخطوط التماس بريف حلب.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في حلب إن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب آخرون، جراء قيام مسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بقصف الاحياء السكنية لبلدتي (نبل والزهراء) بريف حلب الشمالي الغربي، بعدد من القذائف الصاروخية.
وأضاف المراسل أن عددا من الإصابات بحالة حرجة، استدعت نقلهم إلى مشافي مدينة حلب
لتلقي العلاج.
وحتى الآن، سُجلت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين جراء القصف الصاروخي.