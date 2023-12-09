عربي
https://sputnikarabic.ae/20231209/قتلى-وجرحى-في-قصف-لـ-جبهة-النصرة-على-بلدتي-نبل-والزهراء---عاجل-1083930092.html
قتلى وجرحى في قصف لـ "جبهة النصرة" على بلدتي نبل والزهراء
قتلى وجرحى في قصف لـ "جبهة النصرة" على بلدتي نبل والزهراء
توفيت 3 أشخاص وأصيب 23 آخرون، في قصف صاروخي لتنظيم جبهة النصرة على أحياء بلدتين متاخمتين لخطوط التماس بريف حلب. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T20:50+0000
2023-12-09T21:12+0000
الأخبار
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104408/53/1044085379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83f46268a300edbae68c79bdf9d51d02.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب آخرون، جراء قيام مسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بقصف الاحياء السكنية لبلدتي (نبل والزهراء) بريف حلب الشمالي الغربي، بعدد من القذائف الصاروخية.وأضاف المراسل أن عددا من الإصابات بحالة حرجة، استدعت نقلهم إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج.وحتى الآن، سُجلت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين جراء القصف الصاروخي.
https://sputnikarabic.ae/20230627/جبهة-النصرة-تنقل-مواد-سامة-من-أحد-مستودعاتها-في-ريف-إدلب-1078538415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104408/53/1044085379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_139815054c6cb9d68a13a79970f1be45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, أخبار سوريا اليوم
الأخبار, أخبار سوريا اليوم

قتلى وجرحى في قصف لـ "جبهة النصرة" على بلدتي نبل والزهراء

20:50 GMT 09.12.2023 (تم التحديث: 21:12 GMT 09.12.2023)
© Sputnik . KAREEM TEEBIتنظيم جبهة النصرة الإرهابي يقصف حلب
تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يقصف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© Sputnik . KAREEM TEEBI
تابعنا عبر
توفيت 3 أشخاص وأصيب 23 آخرون، في قصف صاروخي لتنظيم جبهة النصرة على أحياء بلدتين متاخمتين لخطوط التماس بريف حلب.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب آخرون، جراء قيام مسلحي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بقصف الاحياء السكنية لبلدتي (نبل والزهراء) بريف حلب الشمالي الغربي، بعدد من القذائف الصاروخية.
جبهة النصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
"جبهة النصرة" تنقل مواد سامة من أحد مستودعاتها في ريف إدلب
27 يونيو, 12:18 GMT
وأضاف المراسل أن عددا من الإصابات بحالة حرجة، استدعت نقلهم إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج.
وحتى الآن، سُجلت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين جراء القصف الصاروخي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فيتو أمريكي يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لقصف غزة.. فيديو وصور00:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала