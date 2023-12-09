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https://sputnikarabic.ae/20231209/قطار-الخليج--سكة-الوحدة-والنهضة-الكبرى-المنتظرة-في-المنطقة-1083916827.html
قطار الخليج ... "سكة الوحدة والنهضة الكبرى" المنتظرة في المنطقة
قطار الخليج ... "سكة الوحدة والنهضة الكبرى" المنتظرة في المنطقة
شهدت قمة مجلس التعاون التي اختتمت يوم الثلاثاء في الدوحة، محادثات مثمرة بين دول مجلس التعاون الخليجي حول عدد من المشروعات المشتركة، أهمها مشروع "قطار الخليج"... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
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ويُعد مسار قطار الخليج ثاني أطول مسار من نوعه في قارة آسيا بعد سكك حديد الصين، وهو مشروع مماثل للقطار الذي يربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها.
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انفوجرافيك, مجلس التعاون الخليجي, инфографика, أخبار الخليج
انفوجرافيك, مجلس التعاون الخليجي, инфографика, أخبار الخليج

قطار الخليج ... "سكة الوحدة والنهضة الكبرى" المنتظرة في المنطقة

12:32 GMT 09.12.2023
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شهدت قمة مجلس التعاون التي اختتمت يوم الثلاثاء في الدوحة، محادثات مثمرة بين دول مجلس التعاون الخليجي حول عدد من المشروعات المشتركة، أهمها مشروع "قطار الخليج" الذي سيشكل ممرا جديدا للتنمية بين دول المجلس الستة.
ويُعد مسار قطار الخليج ثاني أطول مسار من نوعه في قارة آسيا بعد سكك حديد الصين، وهو مشروع مماثل للقطار الذي يربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها.
إنفوجراف | قطار الخليج ... سكة الوحدة والنهضة الكبرى المنتظرة في المنطقة - سبوتنيك عربي
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