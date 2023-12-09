https://sputnikarabic.ae/20231209/لافروف-يهنئ-روسيا-سيغودنيا-المجموعة-الإعلامية-الدولية-الأم-لوكالة-سبوتنيك-بعيدها-العاشر-1083907500.html

لافروف يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الإعلامية الدولية الأم لوكالة "سبوتنيك" بعيدها العاشر

لافروف يهنئ "روسيا سيغودنيا" المجموعة الإعلامية الدولية الأم لوكالة "سبوتنيك" بعيدها العاشر

هنأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف فريق "روسيا سيغودنيا" ومديرها العام دميتري كيسيليوف بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المجموعة الإعلامية. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T09:18+0000

2023-12-09T09:18+0000

2023-12-09T09:18+0000

روسيا

روسيا سيغودنيا

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وجاء في رسالة التهنئة، التي أرسلها لافروف: "تحتل المجموعة الإعلامية بحق مكانة رائدة بين وسائل الإعلام المحلية. إنها تمثل بلادنا بكل جدارة على الساحة الدولية، وتصدر مجموعة واسعة من المنتجات الإخبارية بـ 30 لغة وتتعاون بنشاط مع أكثر من 100 شريك أجنبي".وأشار الوزير أن "فريق "روسيا سيغودنيا" يواصل الوفاء بالمعايير المهنية العالية للصحافة الصادقة حتى في عصر الضغوط غير المسبوقة على وسائل الإعلام الروسية في الخارج".كما هنأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين فريق مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، متمنياً لهم "أفكاراً إبداعية جديدة، ومزيداً من النجاحات والانتصارات، والصحة الجيدة والازدهار".وشدد رئيس الوزراء على أن المجموعة الإعلامية "تحتل بكل ثقة مكانة رائدة وتضع معايير صحفية عالية في الفضاء الإعلامي في بلادنا وخارجها"، كما أن مواردها الإخبارية على مدار الساعة "بعشرات اللغات توفر معلومات موثوقة وموضوعية عن أهم الأحداث في جميع أنحاء العالم لجمهور واسع من القراء ومستمعي الراديو".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد هنأ الإعلاميين والعاملين في المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، مشيراً إلى أنها تجمع فريقا كبيرا ومتماسكا من المهنيين الموهوبين الذين يغطون الأحداث في البلاد والعالم بسرعة ودقة.ويندرج تحت المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" وهي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، بالإضافة إلى وكالات تبث باللغة الروسية منها؛ "ريا نوفوستي" وراديو "سبوتنيك" و"برايم" و"إينوسمي" و"بالتنيوز" و"أوكرانيا.رو" و"سوتسيالني نافيغاتور" و"كوت" و"أركتيك.رو".الجدير بالذكر، أن وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك"، كانت قد بدأت العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.

https://sputnikarabic.ae/20231209/بوتين-يهنئ-المجموعة-الإعلامية-الدولية-الأم-لوكالة-سبوتنيك-روسيا-سيغودنيا-بعيدها-العاشر-1083901592.html

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