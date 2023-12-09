https://sputnikarabic.ae/20231209/مصدر-أممي-لـ-سبوتنيك-وفد-من-مجلس-الأمن-الدولي-يعتزم-زيارة-معبر-رفح-الاثنين-المقبل-1083899367.html

مصدر أممي لـ "سبوتنيك": وفد من مجلس الأمن الدولي يعتزم زيارة معبر رفح الاثنين المقبل

مصدر أممي لـ "سبوتنيك": وفد من مجلس الأمن الدولي يعتزم زيارة معبر رفح الاثنين المقبل

أكد مصدر أممي لوكالة سبوتنيك، أن وفدا من مجلس الأمن الدولي يعتزم زيارة معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة يوم الاثنين المقبل. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T00:06+0000

2023-12-09T00:06+0000

2023-12-09T00:06+0000

منظمة الأمم المتحدة

معبر رفح

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "وفدا من ممثلي مجلس الأمن الدولي سيزور معبر رفح يوم الاثنين".واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وذكر مراسل سبوتنيك، أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.من جانبه، قال قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

https://sputnikarabic.ae/20231208/روسيا-الولايات-المتحدة-حكمت-على-آلاف-المدنيين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-بالإعدام-1083899122.html

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منظمة الأمم المتحدة, معبر رفح, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم