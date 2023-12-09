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https://sputnikarabic.ae/20231209/منظمة-التعاون-الإسلامي-تعلق-على-مصادقة-البرلمان-الدنماركي-على-قانون-يمنع-الإساءة-للمقدسات-1083908485.html
منظمة التعاون الإسلامي تعلق على مصادقة البرلمان الدنماركي على قانون يمنع الإساءة للمقدسات
منظمة التعاون الإسلامي تعلق على مصادقة البرلمان الدنماركي على قانون يمنع الإساءة للمقدسات
أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، بيانا للتعليق على مصادقة البرلمان الدنماركي على ‏قانون يجرم "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T09:49+0000
2023-12-09T09:49+0000
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وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في البيان، بهذه الخطوة التي وصفها بـ"المهمة"، مشيرا إلى أنها "جاءت في أعقاب سلسلة حوادث اعتداء على نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية، لاسيما الدنمارك، "بذريعة احترام حرية التعبير".وكان البرلمان الدنماركي اعتمد، يوم الخميس الماضي، قانونا يجرم "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، ويحظر ‏فعليا حرق القرآن الكريم، بعد سلسلة من أفعال تدنيس المصحف في البلاد، أثارت غضب الدول الإسلامية ‏خلال فصل الصيف.‏ وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للكتابات ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمع ديني معترف به"، بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا في البرلمان، المؤلف من 179 مقعدا.وسيتم تطبيق التشريع كذلك، على تدنيس الكتب الدينية الأخرى، مثل الإنجيل أو التوراة.ومن الناحية العملية، فإن القانون يُحظر حرق النصوص المقدسة أو تمزيقها أو تدنيسها علنا، أو في مقاطع الفيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.وأولئك الذين يخالفون القانون، سيتعرضون لخطر الغرامة المالية، أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفقا للقانون.
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منظمة التعاون الإسلامي, أخبار الدنمارك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة التعاون الإسلامي, أخبار الدنمارك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تعلق على مصادقة البرلمان الدنماركي على قانون يمنع الإساءة للمقدسات

09:49 GMT 09.12.2023
© oic-oci.orgمنظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
منظمة التعاون الإسلامي
© oic-oci.org
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أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، بيانا للتعليق على مصادقة البرلمان الدنماركي على ‏قانون يجرم "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها‎".
وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في البيان، بهذه الخطوة التي وصفها بـ"المهمة"، مشيرا إلى أنها "جاءت في أعقاب سلسلة حوادث اعتداء على نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية، لاسيما الدنمارك، "بذريعة احترام حرية التعبير".
وأعرب عن أمله في أن "يسهم القانون الذي اعتمده البرلمان الدنماركي في الجهود المبذولة لمكافحة أعمال الإساءة للنصوص المقدسة والكراهية الدينية، وأن يخدم التعايش السلمي والتسامح والصداقة والوئام بين منتسبي الديانات والشعوب والمجتمعات".
وكان البرلمان الدنماركي اعتمد، يوم الخميس الماضي، قانونا يجرم "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، ويحظر ‏فعليا حرق القرآن الكريم، بعد سلسلة من أفعال تدنيس المصحف في البلاد، أثارت غضب الدول الإسلامية ‏خلال فصل الصيف.‏
وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للكتابات ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمع ديني معترف به"، بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا في البرلمان، المؤلف من 179 مقعدا.
وسيتم تطبيق التشريع كذلك، على تدنيس الكتب الدينية الأخرى، مثل الإنجيل أو التوراة.
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ومن الناحية العملية، فإن القانون يُحظر حرق النصوص المقدسة أو تمزيقها أو تدنيسها علنا، أو في مقاطع الفيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.
وأولئك الذين يخالفون القانون، سيتعرضون لخطر الغرامة المالية، أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفقا للقانون.
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