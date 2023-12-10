عربي
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بعبوة "رعدية" وقتل "قناص"
https://sputnikarabic.ae/20231210/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-وأوروبا-بأنها-ستوجه-ضربات-عسكرية-لـأنصار-الله-إذا-لم-يتحرك-العالم-ضد-هجماتها-1083936327.html
إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"
إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين، بأنه إذا لم يتحرك العالم ضد هجمات "أنصار الله"... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T07:42+0000
2023-12-10T07:50+0000
طوفان الأقصى
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103689/86/1036898610_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_482b828c8d6e4c0b927414cc707b10be.jpg
وحسبما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أمس السبت، أضاف هنغبي أن هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس.وأشار هنغبي إلى أن نتنياهو أكد لهم أنه إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي، لأنها قضية دولية، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا تجاه هذا الأمر.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت السبت أنها ستمنع جميع السفن المرتبطة بإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء.وحذرت في بيان جميع السفن والشركات من التعاملِ مع المواني الإسرائيلية، مؤكدة أنها "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.وأضافت أن ذلك يأتي "نتيجة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار في غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231210/قيادي-حوثي-منع-مرور-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-ردا-على-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-1083932235.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103689/86/1036898610_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_dc74daea1749fdb7f0be8a56b94da8af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"

07:42 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 07:50 GMT 10.12.2023)
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
تابعنا عبر
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين، بأنه إذا لم يتحرك العالم ضد هجمات "أنصار الله" اليمنية على السفن في البحر الأحمر، فإنها ستتحرك عسكريا إزاء ذلك.
وحسبما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أمس السبت، أضاف هنغبي أن هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وأوضح أن نتنياهو، أبلغ بايدن وشولتس بأن "إسرائيل تمنح العالم بعض الوقت لتنظيم صفوفه من أجل منع ذلك".

وأشار هنغبي إلى أن نتنياهو أكد لهم أنه إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي، لأنها قضية دولية، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا تجاه هذا الأمر.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
"أنصار الله": منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة
03:20 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت السبت أنها ستمنع جميع السفن المرتبطة بإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء.
وحذرت في بيان جميع السفن والشركات من التعاملِ مع المواني الإسرائيلية، مؤكدة أنها "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.
وأضافت أن ذلك يأتي "نتيجة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار في غزة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. لا وقف لإطلاق النار قبل شهرين.. فيديو وصور06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала