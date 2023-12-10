https://sputnikarabic.ae/20231210/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-وأوروبا-بأنها-ستوجه-ضربات-عسكرية-لـأنصار-الله-إذا-لم-يتحرك-العالم-ضد-هجماتها-1083936327.html

إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"

إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين، بأنه إذا لم يتحرك العالم ضد هجمات "أنصار الله"... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T07:42+0000

2023-12-10T07:42+0000

2023-12-10T07:50+0000

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وحسبما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أمس السبت، أضاف هنغبي أن هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس.وأشار هنغبي إلى أن نتنياهو أكد لهم أنه إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي، لأنها قضية دولية، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا تجاه هذا الأمر.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت السبت أنها ستمنع جميع السفن المرتبطة بإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء.وحذرت في بيان جميع السفن والشركات من التعاملِ مع المواني الإسرائيلية، مؤكدة أنها "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.وأضافت أن ذلك يأتي "نتيجة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار في غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231210/قيادي-حوثي-منع-مرور-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-ردا-على-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-1083932235.html

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