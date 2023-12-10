https://sputnikarabic.ae/20231210/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-وأوروبا-بأنها-ستوجه-ضربات-عسكرية-لـأنصار-الله-إذا-لم-يتحرك-العالم-ضد-هجماتها-1083936327.html
إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"
إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين، بأنه إذا لم يتحرك العالم ضد هجمات "أنصار الله"... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T07:42+0000
2023-12-10T07:42+0000
2023-12-10T07:50+0000
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وحسبما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أمس السبت، أضاف هنغبي أن هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس.وأشار هنغبي إلى أن نتنياهو أكد لهم أنه إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي، لأنها قضية دولية، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا تجاه هذا الأمر.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت السبت أنها ستمنع جميع السفن المرتبطة بإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء.وحذرت في بيان جميع السفن والشركات من التعاملِ مع المواني الإسرائيلية، مؤكدة أنها "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.وأضافت أن ذلك يأتي "نتيجة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار في غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231210/قيادي-حوثي-منع-مرور-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-ردا-على-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-1083932235.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"
07:42 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 07:50 GMT 10.12.2023)
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين، بأنه إذا لم يتحرك العالم ضد هجمات "أنصار الله" اليمنية على السفن في البحر الأحمر، فإنها ستتحرك عسكريا إزاء ذلك.
وحسبما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أمس السبت، أضاف هنغبي أن هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وأوضح أن نتنياهو، أبلغ بايدن وشولتس بأن "إسرائيل تمنح العالم بعض الوقت لتنظيم صفوفه من أجل منع ذلك".
وأشار هنغبي إلى أن نتنياهو أكد لهم أنه إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي، لأنها قضية دولية، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا تجاه هذا الأمر.
وكانت جماعة "أنصار الله
" اليمنية قد أعلنت السبت أنها ستمنع جميع السفن المرتبطة بإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء.
وحذرت في بيان جميع السفن والشركات من التعاملِ مع المواني الإسرائيلية، مؤكدة أنها "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.
وأضافت أن ذلك يأتي "نتيجة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار في غزة
".