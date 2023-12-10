https://sputnikarabic.ae/20231210/قيادي-حوثي-منع-مرور-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-ردا-على-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-1083932235.html

قيادي حوثي: منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة

قيادي حوثي: منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة

أكد قيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أن قرار الجماعة منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، يأتي رداً على... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T03:20+0000

2023-12-10T03:20+0000

2023-12-10T03:20+0000

العالم العربي

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

فيتو

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" عبد الملك العجري، عبر "إكس": "قرار القوات اليمنية المسلحة [يقصد التابعة للجماعة] إدراج السفن المتجهة أو التي تنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية ضمن قرار المنع جاء على إثر (الفيتو) الأمريكي ضد قرار وقف الحرب على غزة".وحمّل القيادي في "أنصار الله"، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية توسيع الصراع وتهديد استقرار المنطقة، بالقول: "مع أن بيان الجيش حرص على تأكيد سلامة التجارة الدولية، فإن أمريكا وإسرائيل بتمردهما على الإرادة الدولية ورميهما القانون الدولي عرض الحائط يتحملان مسؤولية أي مخاطر تهدد التجارة الدولية والممرات البحرية، وكل تبعات توسيع الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة".وبوقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذراً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. مؤكداً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون هدفاً مشروعاً.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف سفينتين إسرائيليتين هما "يونتي إكسبلورر" و"نمبر ناين" في باب المندب، بصاروخ بحري وطائرة مُسيرة، بعد رفضهما رسائل تحذيرية وجهتها قوات الجماعة لهما.وجاء هجوم "أنصار الله" على السفينتين بعد أيام من استيلاء الجماعة، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها "بدأت في اتخاذ كافة الإجراءات العملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20231210/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يعلن-استمرار-العمليات-في-غزة-حتى-مطلع-2024-فيديو-وصور-1083931368.html

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العالم العربي, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, فيتو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل