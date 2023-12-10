https://sputnikarabic.ae/20231210/القسام-تحيد-ضابطا-إسرائيليا-وخمسة-جنود-من-القوات-الخاصة-غربي-جباليا--عاجل-1083947770.html
"القسام" تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا
"القسام" تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا
أفادت كتائب "القسام"، اليوم الأحد، باستهداف قوات خاصة إسرائيلية متمركزة في منزلين مفخخين غربي جباليا، بعبوات مضادة للأفراد، مؤكدةً تمكّن مقاتليها من قتل 6 جنود... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T12:35+0000
2023-12-10T12:35+0000
2023-12-10T12:54+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
اسرائيل
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وأوضحت الكتائب أنها استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في منطقة المحطّة في مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".وأعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-425-جنديا-وإصابة-1593-منذ-7-أكتوبر-1083946545.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل
"القسام" تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا
12:35 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 10.12.2023)
أفادت كتائب "القسام"، اليوم الأحد، باستهداف قوات خاصة إسرائيلية متمركزة في منزلين مفخخين غربي جباليا، بعبوات مضادة للأفراد، مؤكدةً تمكّن مقاتليها من قتل 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط في الهجوم.
وأوضحت الكتائب أنها استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في منطقة المحطّة في مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".
وأضافت "القسام" أنه تم قصف تحشدات للعدو في موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية.
وأعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين
شمالي قطاع غزة.
ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة".