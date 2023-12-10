عربي
https://sputnikarabic.ae/20231210/القسام-تحيد-ضابطا-إسرائيليا-وخمسة-جنود-من-القوات-الخاصة-غربي-جباليا--عاجل-1083947770.html
"القسام" تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا
"القسام" تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا
أفادت كتائب "القسام"، اليوم الأحد، باستهداف قوات خاصة إسرائيلية متمركزة في منزلين مفخخين غربي جباليا، بعبوات مضادة للأفراد، مؤكدةً تمكّن مقاتليها من قتل 6 جنود... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T12:35+0000
2023-12-10T12:54+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082839376_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_d63a5e711596e95444d2729edc24d967.jpg
وأوضحت الكتائب أنها استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في منطقة المحطّة في مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".وأعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-425-جنديا-وإصابة-1593-منذ-7-أكتوبر-1083946545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082839376_101:0:2736:1976_1920x0_80_0_0_b5b8689ab15f5db6c12c2a93482ec6f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل

"القسام" تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا

12:35 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 10.12.2023)
© AFP 2023كتائب القسام الفلسطينية
كتائب القسام الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفادت كتائب "القسام"، اليوم الأحد، باستهداف قوات خاصة إسرائيلية متمركزة في منزلين مفخخين غربي جباليا، بعبوات مضادة للأفراد، مؤكدةً تمكّن مقاتليها من قتل 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط في الهجوم.
وأوضحت الكتائب أنها استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في منطقة المحطّة في مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".
وأضافت "القسام" أنه تم قصف تحشدات للعدو في موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 425 جنديا وإصابة 1593 منذ 7 أكتوبر
11:54 GMT
وأعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.
ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:56 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. لا وقف لإطلاق النار قبل شهرين.. فيديو وصور12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала