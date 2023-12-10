https://sputnikarabic.ae/20231210/القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-خاصة-بعبوة-رعدية--1083937836.html
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بعبوة "رعدية" وقتل "قناص"
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بعبوة "رعدية" وقتل "قناص"
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T08:08+0000
2023-12-10T08:08+0000
2023-12-10T08:23+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083101351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc018d0ff93a53b1debfd4faaecda8fa.jpg
ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وبينت "القسام" في بيان آخر أن عناصرها تمكنوا من "الإجهاز على قناص" إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.وكانت كتائب "القسام" قد أعلنت، يوم أمس السبت، استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.صوّت للحدث العربي الأبرز لـ"عام المآسي" 2023صوّت للشخصية الأكثر جدلا لعام 2023صوّت.. أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟
https://sputnikarabic.ae/20231210/سقوط-شظايا-وقنابل-على-المستشفى-الأردني-جنوبي-غزة-جراء-قصف-إسرائيلي-1083937152.html
https://sputnikarabic.ae/20231210/جدل-حول-مقتل-الضابط-الإسرائيلي-الذي-أهدى-ابنته-تفجيرا-في-غزة-صور-وفيديو---1083933375.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083101351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3351da91569e1132af5651479dc278f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بعبوة "رعدية" وقتل "قناص"
08:08 GMT 10.12.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 10.12.2023)
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.
ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة".
وبينت "القسام" في بيان آخر أن عناصرها تمكنوا من "الإجهاز على قناص" إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
وكانت كتائب "القسام" قد أعلنت، يوم أمس السبت، استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات.
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل
، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.