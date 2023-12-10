https://sputnikarabic.ae/20231210/الموساد-يحبط-هجوما-إيرانيا-ضد-أهداف-إسرائيلية-ويهودية-في-قبرص-1083947963.html
الموساد يحبط هجوما إيرانيا ضد "أهداف إسرائيلية ويهودية" في قبرص
الموساد يحبط هجوما إيرانيا ضد "أهداف إسرائيلية ويهودية" في قبرص
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" أحبط هجوما إيرانيا ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T12:30+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء اليوم الأحد، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جهاز الموساد نجح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية القبرصية في إحباط مخطط إيراني ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص نفسها.وأوضحت الصحيفة أن الموساد أسهم بالشراكة مع الأجهزة الأمنية في قبرص في إحباط ما أسماه بـ"بنية تحتية إرهابية إيرانية" خططت لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص.ويأتي هذا في وقت تجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-425-جنديا-وإصابة-1593-منذ-7-أكتوبر-1083946545.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
الموساد يحبط هجوما إيرانيا ضد "أهداف إسرائيلية ويهودية" في قبرص
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" أحبط هجوما إيرانيا ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء اليوم الأحد، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جهاز الموساد نجح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية القبرصية في إحباط مخطط إيراني ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص نفسها.
وأوضحت الصحيفة أن الموساد
أسهم بالشراكة مع الأجهزة الأمنية في قبرص في إحباط ما أسماه بـ"بنية تحتية إرهابية إيرانية" خططت لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص.
ويأتي هذا في وقت تجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل
، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.