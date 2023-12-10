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https://sputnikarabic.ae/20231210/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يعلن-استمرار-العمليات-في-غزة-حتى-مطلع-2024-فيديو-وصور-1083931368.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعلن استمرار العمليات في غزة حتى مطلع 2024.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعلن استمرار العمليات في غزة حتى مطلع 2024.. فيديو وصور
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خانيونس جنوبي قطاع غزة ستسمر بين 3 إلى 4... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T00:10+0000
2023-12-10T00:10+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
حركة حماس
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس, новый онлайн для белой редактуры
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في وادي غزة، وسط قطاع غزة، في 28 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعلن استمرار العمليات في غزة حتى مطلع 2024.. فيديو وصور

00:10 GMT 10.12.2023
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خانيونس جنوبي قطاع غزة ستسمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت إن "نتنياهو أبلغ بايدن خلال اتصال هاتفي اليوم أن العملية العسكرية في خانيونس ستستمر من 3 - 4 أسابيع".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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