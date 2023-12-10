عضو "الشيوخ" المصري: قبائل سيناء تؤيد موقف الدولة بعدم تصفية القضية الفلسطينية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن شمال سيناء، النائب سالم العكش، إن قبائل سيناء كاملة تساند موقف الدولة المصرية لعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف العكش في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، خلال تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء اليوم، أن أهالي سيناء يؤكدون للجميع عبر وجودهم أمام اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحًا عن تمسكهم بخيار الدولة الوطنية القوية التي تمكنت من دحر الإرهاب.
وشدد النائب المصري على أن أهل المحافظة في جميع مراكزها شاركوا بأعداد كبيرة مقارنة بنسبة من يحق لهم التصويت على مستوى المحافظة، وهو عدد أقل من المحافظات الأخرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
ولفت العكش إلى أن أبناء سيناء ضحوا بحياتهم من أجل استقرار وأمن الوطن إلى جانب قوات الجيش والشرطة.
وكانت وكالة "سبوتنيك" قد تابعت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول في محافظة شمال سيناء، حيث رصد مراسل "سبوتنيك" سير الإجراءات في اللجنة الفرعية في قسم ثالث العريش، في مدرسة السادات، والتي شهدت توافد العشرات في الساعات الأولى منذ صباح اليوم الأول.
وعبّر المواطنون الذين شاركوا عملية الاقتراع اليوم بإجراء العملية الانتخابية بعد دحر الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لشمال سيناء منذ سنوات.
من ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن شمال سيناء، فايز أبو حرب، إن إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات يؤكد حرصهم على استمرار الاستقرار والتنمية والأمن الذي تنعم به المحافظة.
وأضاف في تصريحات خاصة خلال تغطيته في شمال سيناء اليوم، أن سيناء عانت طوال السنوات العشر الماضية، من الإرهاب، فيما تمكنت أجهزة الدولة من دحره وبسط الأمن والاستقرار، وهو ما انعكس على مشاركة الناخبين بكثرة.