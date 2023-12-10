https://sputnikarabic.ae/20231210/خبيرة-روسية-تحدد-4-أطعمة-هي-الأشد-ضررا-على-الدماغ-1083936847.html

خبيرة روسية تحدد 4 أطعمة هي الأشد ضررا على الدماغ

خبيرة روسية تحدد 4 أطعمة هي الأشد ضررا على الدماغ

تحدثت خبيرة التغذية الروسية، يلينا تيخوميروفا، عن 4 أطعمة تسبب ضررا للدماغ. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T07:56+0000

2023-12-10T07:56+0000

2023-12-10T07:56+0000

مجتمع

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0a/1083936559_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f257cb578e04bfb01321965bbd70f722.jpg

ووفقا لها، إن الاستهلاك المتكرر للكحول بكميات كبيرة له تأثير سلبي على الدماغ والوظائف المعرفية للشخص.وقالت الخبيرة: "الكحول يدمر الخلايا العصبية. وكما ثبت بالفعل، على الرغم من استعادة الخلايا العصبية، إذا كنت تشرب الكثير، فإن الوظائف المعرفية للشخص تنخفض، فالإفراط في شرب الكحول ضار للغاية بوظيفة المخ"، وفقا لصحيفة "غازيتا.رو".بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك الزيوت النباتية المعالجة، أو ما يسمى بالدهون المهدرجة، له تأثير سلبي على وظائف المخ، والمثال الكلاسيكي لمثل هذا المنتج هو السمن.وأضافت تيخوميروفا: "عندما يستهلك الشخص كميات كبيرة من الدهون المهدرجة، لا يعالجها الجسم ويتم تخزينها في الخلايا، بما في ذلك خلايا الدماغ. وبناءً على ذلك، يؤدي ذلك إلى تدميرها المبكر وانخفاض الوظيفة الإدراكية".كما أشارت الخبيرة إلى التأثير السلبي للوجبات السريعة بكميات كبيرة على وظائف المخ.وأوضحت: "تحتوي هذه المنتجات في نفس الوقت على كميات كبيرة من الدهون والكربوهيدرات والملح والمضافات الغذائية المختلفة. كل هذا له تأثير سلبي للغاية على وظائف المخ، والمثال الكلاسيكي هو الوجبات الخفيفة ورقائق البطاطس والهامبرغر والشاورما وما إلى ذلك. إن تناول هذه الأطعمة مع المشروبات الحلوة يسهم بشكل أكبر في الإصابة بالسمنة، التي تؤدي إلى انخفاض نشاط الدماغ".بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الخبيرة، فإن تناول السكر يسبب ضرراً للدماغ والجلوكوز هو الوقود الذي يحتاجه الجسم كله، ويجب أن تكون الكربوهيدرات موجودة في النظام الغذائي. ولكن إذا قمت بتقليل عددها بشكل دوري والجوع بشكل معتدل، فإن هذا له تأثير إيجابي على وظائف المخ".وخلصت الخبيرة: "إذا تناول الشخص كمية كبيرة من الكربوهيدرات في وقت واحد، سريعة وبطيئة الهضم، أي يمكن أن يكون إما كعكة أو بطاطس مقلية، يتم إطلاق هذه الكربوهيدرات في الدم بكميات كبيرة، ويرتفع مستوى السكر في الدم بشكل حاد ويعاني الشخص من الشعور بالنعاس، وذلك لأن الكمية الكبيرة من الكربوهيدرات تمنع مركز النشاط الحيوي، ويصبح الإنسان كسولاً، ولا يريد أن يفعل أي شيء، فقط ينام. هذا الأمر، بالطبع، لا يدمر خلايا الدماغ، ولكنه يجعلها بطيئة للغاية وغير نشطة".

https://sputnikarabic.ae/20231208/النظام-الغذائي-لمرضى-السكري-والأطعمة-التي-ينصح-بتناولها-1083884146.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة