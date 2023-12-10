https://sputnikarabic.ae/20231210/دراسة-قضاء-6-ساعات-من-الفراغ-يوميا-يؤدي-إلى-أخطر-الأمراض-لدى-النساء-1083961141.html

دراسة: قضاء 6 ساعات من الفراغ يوميا يؤدي إلى أخطر الأمراض لدى النساء

دراسة: قضاء 6 ساعات من الفراغ يوميا يؤدي إلى أخطر الأمراض لدى النساء

أشارت دراسة إلى أن قضاء 6 ساعات أو أكثر من وقت الفراغ المستقر كل يوم قد يضاعف من خطر إصابة المرأة بأورام الرحم الخبيثة. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T18:23+0000

2023-12-10T18:23+0000

2023-12-10T18:23+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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أشارت النتائج إلى أن خطر نمو هذه الأورام الحميدة، والتي قد تكون كبيرة ومؤلمة أو خبيثة، يرتفع بالتزامن مع مقدار الوقت الذي تقضيه النساء في الجلوس أو الاستلقاء خلال النهار.وأوضح الباحثون أن الأورام الليفية الرحمية هي أكثر الأورام الحميدة شيوعًا لدى النساء في سن الإنجاب، وتتراوح نسبة انتشارها من 4.5% إلى 69%.أكد الباحثون أن السلوك المستقر يرتبط بالأورام التي تعتمد على هرمون الإستروجين الأنثوي، مثل سرطان بطانة الرحم والمبيض والثدي؛ حيث يتم تغذية الأورام الليفية الرحمية أيضًا بواسطة هرمون الإستروجين.وجد الباحثون أن 61% من النساء سجلن ما بين 2 إلى 4 ساعات في اليوم من وقت الفراغ المستقر، في المجمل، وكان منهن 8.5% من النساء مصابات بأورام ليفية في الرحم، والتي يزداد انتشارها مع التقدم في السن.وأضاف الباحثون أن أحد التفسيرات قد يكون أن السلوك المستقر يرتبط بالسمنة، وهو عامل خطر للأورام الليفية الرحمية، ويؤدي كل من السلوك المستقر والسمنة إلى زيادة مستوى هرمون الإستروجين في الجسم.وأشار الباحثون إلى أن التفسيرات المحتملة الأخرى تشمل الارتباطات المعروفة بين السلوك المستقر والاضطرابات الأيضية، والالتهابات المزمنة، ونقص فيتامين "د".وخلص الباحثون إلى أن "هذه الدراسة المقطعية، المستندة إلى السكان الطبيعيين، أظهرت أن "وقت الفراغ المستقر" له علاقة خطية إيجابية مع "الأورام الليفية الرحمية"، ما يشير إلى أنه قد يكون عامل خطر مستقل"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.

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