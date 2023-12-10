https://sputnikarabic.ae/20231210/علماء-يطورون-أدمغة-صغيرة-بمثابة-عيون-متقدمة-صور-وفيديو--1083940980.html

علماء يطورون "أدمغة صغيرة" بمثابة "عيون متقدمة"... صور وفيديو

علماء يطورون "أدمغة صغيرة" بمثابة "عيون متقدمة"... صور وفيديو

استطاع علماء تطوير أدمغة بدائية في المختبر أنتجت في النهاية أعينا بدائية، عن طريق الخلايا الجذعية، وذلك في حدث علمي قد يقدم كنزا للبشرية. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T09:28+0000

2023-12-10T09:28+0000

2023-12-10T09:28+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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أفاد علماء وباحثون في ورقة بحثية جديدة رائعة، نشرت على موقع "ساينس أليرت"، أن "الأدمغة" الصغيرة التي تم تنميتها في المختبر عن طريق الخلايا الجذعية طورت تلقائيا هياكل بدائية للعين، في حدث هو الأول من نوعه.وبحسب المجلة، تشبه العين البدائية التي ظهرت، العين البشرية الموجودة في الأجنة البشرية خلال مراحل الحمل، حيث تساعد هذه النتيجة المذهلة على فهم عملية تمايز العين وتطورها بشكل أفضل وأعمق، بالإضافة إيجاد الكثير من الحلول لأمراض العين الشائعة.وقال عالم الأعصاب، جاي جوبالاكريشنان، من مستشفى "دوسيلدورف" الجامعي في ألمانيا: "إن هذا العمل يسلط الضوء على القدرة الرائعة لعضويات الدماغ على توليد بنى حسية بدائية حساسة للضوء تأوي أنواعا من الخلايا مشابهة لتلك الموجودة في الجسم".وقد أفادت بعض الدراسات السابقة بإمكانية توليد الخلايا الشبكية في العضيات الدماغية، غير أن هذه الخلايا لم تتطور لتُنتِج تراكيب بصرية. ولذا، فقد استخدم العلماء نهجا مغايرا لحث تطوير تراكيب بصرية تنتج عن تمايز الخلايا الجذعية المتعددة القدرات بدلا من إجبارها على التمايز إلى خلايا عصبية في مراحل تطورها المبكرة.إذ ظهرت الكؤوس البصرية على جانبي العضيات الدماغية المستزرعة بعد 30 يوما من تطورها. كما بدت هذه الهياكل واضحة بشكل جلي بعد مرور 50 يوما. وهو ما يتوافق تماما مع الوقت اللازم لتطور العين في الجنين البشري.ويختتم جوبالاكريشنان بأن هذه النتائج قد "تفيد في نمذجة اضطرابات الشبكية الوراثية. كما أنها قد تساعد على توليد خلايا شبكية خاصة بالمريض بهدف تصميم عقاقير شخصية".

https://sputnikarabic.ae/20231209/دراسة-تغيير-بسيط-في-نمط-الحياة-يقي-الإنسان-من-كسور-الورك-1083922169.html

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