https://sputnikarabic.ae/20231210/لافروف-روسيا-تتواصل-مع-حماس-على-المستوى-السياسي-فقط-1083951873.html
لافروف: روسيا تتواصل مع "حماس" على المستوى السياسي فقط
لافروف: روسيا تتواصل مع "حماس" على المستوى السياسي فقط
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتصالات موسكو مع حركة حماس تجري على المستوى السياسي فقط، مشيرًا إلى أن روسيا أدانت هجوم الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T14:18+0000
2023-12-10T14:18+0000
2023-12-10T14:18+0000
روسيا
العالم
حركة حماس
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وقال لافروف، خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى الدوحة الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة: "حماس نفذت هجومًا إرهابيًا في 7 أكتوبر، والذي سارعنا إلى إدانته، على الفور، ولكن لحماس جناح سياسي يعمل في الدوحة، ولدينا علاقات مع هذا الجناح السياسي، وقد تواصلنا معهم في الدوحة لمناقشة مصير الأشخاص المختطفين كرهائن".وأشار لافروف إلى أن المختطفين الذين يقصدهم يحملون جنسيات متعددة، ومنها الروسية ودول مجاورة لإسرائيل.وقال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي:وأشار نيبينزيا إلى أن موسكو تعمل بشكل فعال لحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى اللقاء الذي عقد أخيرا في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231210/نتنياهو-يطالب-بوتين-بالضغط-على-الصليب-الأحمر-لزيارة-الأسرى-الإسرائيليين-لدى-حماس-1083949673.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, حركة حماس
لافروف: روسيا تتواصل مع "حماس" على المستوى السياسي فقط
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتصالات موسكو مع حركة حماس تجري على المستوى السياسي فقط، مشيرًا إلى أن روسيا أدانت هجوم الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال لافروف، خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى الدوحة الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة: "حماس نفذت هجومًا إرهابيًا في 7 أكتوبر، والذي سارعنا إلى إدانته، على الفور، ولكن لحماس جناح سياسي يعمل في الدوحة، ولدينا علاقات مع هذا الجناح السياسي، وقد تواصلنا معهم في الدوحة لمناقشة مصير الأشخاص المختطفين كرهائن".
وأشار لافروف إلى أن المختطفين الذين يقصدهم يحملون جنسيات متعددة
، ومنها الروسية ودول مجاورة لإسرائيل.
وأعربت روسيا مرارًا عن موقفها الهادف إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسيًا، من خلال الدفع باتجاه حل الدولتين.
وقال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي:
"الكثير من الأسئلة مطروحة حول طرق إعادة إعمار غزة، وبشكل عام حول مستقبل الحل الطويل الأمد للقضية الفلسطينية، والتي دون حلها من المستحيل ضمان أمن مستدام حقيقي لإسرائيل، وروسيا تعمل بجد في هذا الاتجاه".
وأشار نيبينزيا إلى أن موسكو تعمل بشكل فعال لحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى اللقاء الذي عقد أخيرا في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر الماضي.