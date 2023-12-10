https://sputnikarabic.ae/20231210/مقتل-6-مدنيين-سوريين-وإصابة-10-آخرين-بانفجار-جثة-فخخها-إرهابيو-داعش-بعد-إعدامها-1083965615.html
مقتل 6 مدنيين سوريين وإصابة 10 آخرين بانفجار جثة فخخها إرهابيو "داعش" بعد إعدامها
مقتل 6 مدنيين سوريين وإصابة 10 آخرين بانفجار جثة فخخها إرهابيو "داعش" بعد إعدامها
قتل وأصيب، مساء أمس الأحد، مجموعة من المدنيين بكمين نفذته مجموعات من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تفخيخ جثة اختطفوا صاحبها وأعدموه ميدانيا، في ريف محافظة... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T21:50+0000
2023-12-10T21:50+0000
2023-12-10T21:50+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قاموا باختطاف 6 من العاملين في جمع (الحجر الصوان) في قرية (الترب الصغير/ 12 كم عن بلدة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة)، المفتوحة على بادية تدمر بريف حمص.وتابع المراسل أن مسلحي "داعش" أطلقوا سراح خمسة من العاملين وتركوا واحد منهم فقط وقاموا بإعدامه ميدانياً، ليتجمع المدنيين من سكان القرى المحيطة مع المفرج عنهم ويبدؤون البحث عن المسلحين والشاب المخطوف، وحين وجدوه جثة هامدة، هموّا بنقله إلى القرية لتنفر جثته بهم كونها قد تم تفخيخها من قبل مسلحي "داعش"، الذين قاموا حينها بإطلاق الرصاص العشوائي عليهم بغية قتل عدد أكبر من المتجمعين.وقال مصدر طبي في مستوصف الحمدانية بريف الرقة المحرر، لمراسل "سبوتنيك"، أن "انفجار الجثة المفخخة أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 10 بينهم حالتين حرجتين حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم حالياً".وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن مجموعات من أبناء القرى بمساندة قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش العربي السوري قاموا بتمشيط المنطقة، حيث شوهدت مجموعة من المسلحين المستغلين الدرجات النارية الصحراوية وهم يفرون في عمق البادية، باتجاه منطقة الــ 55 الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231210/الأمم-المتحدة-لم-تنجح-محاولات-الغرب-لعزل-سوريا-منذ-13-عاما-1083958580.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
مقتل 6 مدنيين سوريين وإصابة 10 آخرين بانفجار جثة فخخها إرهابيو "داعش" بعد إعدامها
قتل وأصيب، مساء أمس الأحد، مجموعة من المدنيين بكمين نفذته مجموعات من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تفخيخ جثة اختطفوا صاحبها وأعدموه ميدانيا، في ريف محافظة الرقة، شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قاموا باختطاف 6 من العاملين في جمع (الحجر الصوان) في قرية (الترب الصغير/ 12 كم عن بلدة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة)، المفتوحة على بادية تدمر بريف حمص.
وتابع المراسل أن مسلحي "داعش" أطلقوا سراح خمسة من العاملين
وتركوا واحد منهم فقط وقاموا بإعدامه ميدانياً، ليتجمع المدنيين من سكان القرى المحيطة مع المفرج عنهم ويبدؤون البحث عن المسلحين والشاب المخطوف، وحين وجدوه جثة هامدة، هموّا بنقله إلى القرية لتنفر جثته بهم كونها قد تم تفخيخها من قبل مسلحي "داعش"، الذين قاموا حينها بإطلاق الرصاص العشوائي عليهم بغية قتل عدد أكبر من المتجمعين.
وقال مصدر طبي في مستوصف الحمدانية بريف الرقة المحرر، لمراسل "سبوتنيك"، أن "انفجار الجثة المفخخة أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 10 بينهم حالتين حرجتين حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم حالياً".
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن مجموعات من أبناء القرى بمساندة قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش العربي السوري قاموا بتمشيط المنطقة، حيث شوهدت مجموعة من المسلحين المستغلين الدرجات النارية الصحراوية وهم يفرون في عمق البادية، باتجاه منطقة الــ 55 الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي.