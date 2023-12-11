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"الأونروا": يجب تقديم مساعدات ذات معنى إلى غزة
"الأونروا": يجب تقديم مساعدات ذات معنى إلى غزة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها إلى قطاع غزة يجب أن تكون متواصلة، مشيرة إلى أن ذلك لا يحدث حتى... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T20:29+0000
2023-12-11T20:29+0000
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جاء ذلك في تصريح أدلى به فيليب لازاريني، مفوض عام الوكالة، اليوم الاثنين، قبل دخوله من معبر رفح الحدودي متوجهًا إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وقال لازاريني إن المساعدات يجب أن تكون مستمرة وذات معنى وأن يتم إيصالها إلى قطاع غزة على نطاق واسع.ويتعرض قطاع غزة لقصف وعمليات برية إسرائيلية، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، راح ضحيته أكثر من 18 ألف قتيل ونحو 50 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال الفلسطينيين.وتسبب القصف في دمار هائل للمباني والبنية التحتية الفلسطينية، ونتج عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب منظمات الإغاثة الدولية، نتيجة قطع إمدادات الغاز والكهرباء والوقود إلى القطاع إضافة إلى منع وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية.يذكر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت، في الـ7 من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وتمكنت خلالها من قتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر المئات، الذين تم مبادلة بعضهم خلال الهدنة التي جرت بين الطرفين، قبل استئناف العمليات القتالية الحالية.
https://sputnikarabic.ae/20231211/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-مقتل-22-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-وسط-غزة-فيديو-وصور-1083966162.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

"الأونروا": يجب تقديم مساعدات ذات معنى إلى غزة

20:29 GMT 11.12.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - غزة
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها إلى قطاع غزة يجب أن تكون متواصلة، مشيرة إلى أن ذلك لا يحدث حتى الآن.
جاء ذلك في تصريح أدلى به فيليب لازاريني، مفوض عام الوكالة، اليوم الاثنين، قبل دخوله من معبر رفح الحدودي متوجهًا إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 22 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة.. فيديو وصور
00:57 GMT
وقال لازاريني إن المساعدات يجب أن تكون مستمرة وذات معنى وأن يتم إيصالها إلى قطاع غزة على نطاق واسع.
ويتعرض قطاع غزة لقصف وعمليات برية إسرائيلية، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، راح ضحيته أكثر من 18 ألف قتيل ونحو 50 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال الفلسطينيين.
وتسبب القصف في دمار هائل للمباني والبنية التحتية الفلسطينية، ونتج عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب منظمات الإغاثة الدولية، نتيجة قطع إمدادات الغاز والكهرباء والوقود إلى القطاع إضافة إلى منع وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية.
يذكر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت، في الـ7 من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وتمكنت خلالها من قتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر المئات، الذين تم مبادلة بعضهم خلال الهدنة التي جرت بين الطرفين، قبل استئناف العمليات القتالية الحالية.
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