https://sputnikarabic.ae/20231210/جدل-حول-مقتل-الضابط-الإسرائيلي-الذي-أهدى-ابنته-تفجيرا-في-غزة-صور-وفيديو---1083933375.html

جدل حول مقتل الضابط الإسرائيلي الذي أهدى ابنته تفجيرا في غزة... صور وفيديو

جدل حول مقتل الضابط الإسرائيلي الذي أهدى ابنته تفجيرا في غزة... صور وفيديو

أفادت مصادر إعلامية بمقتل الضابط الذي تسبب بجدل كبير في العالم بقيامه بإهداء ابنته الصغيرة تفجيرا في غزة، لكن مصادر أخرى نفت الخبر وقالت إنه غير دقيق. 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T06:15+0000

2023-12-10T06:15+0000

2023-12-10T06:15+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

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وكشف الجيش الإسرائيلي على موقعه مقتل الضابط بيركوفيتش (28 عاما)، يوم الخميس الماضي، التابع لكتيبة 699 تشكيل "حجي 551".وأفادت وسائل إعلام بأن بيركوفيتش هو ذاته الضابط الذي قام قبل أسابيع بإهداء ابنته تفجيرا في غزة، وتم تأكيد ذلك، بعد تداول صورة الضابط المقتول مقارنتها بالفيديو لعملية تفجير المنزل.وقال الضابط الإسرائيلي يومها، في مقطع الفيديو: "أهدي هذا التفجير إلى ابنتي الأميرة، أيالا، بمناسبة عيد ميلادها، اليوم أصبح عمرها عامين. أشتاق إليك". ويبدأ الضابط بالعد التنازلي لتفجير المبنى السكني في غزة.وعلى الرغم من تداول الخبر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام العربية، نشر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ملاحظة تفيد بأن المعلومة غير دقيقة، وأن الخبر مضلل.الجدير بالذكر أن الحصيلة الأخيرة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي لعدد قتلاه في المعارك الدائرة في غزة وصلت إلى 420 ضابطا وجنديا، وقتل منها 20 خلال الأيام الخمسة الأخيرة فقط.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.صوّت للحدث العربي الأبرز لـ"عام المآسي" 2023صوّت للشخصية الأكثر جدلا لعام 2023صوّت.. أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟

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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة