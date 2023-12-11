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https://sputnikarabic.ae/20231211/الاتحاد-الأوروبي-المشاريع-التي-تخطط-لها-إسرائيل-تمثل-تهديدا-خطيرا-للوضع-الخاص-للقدس-1083994384.html
الاتحاد الأوروبي: المشاريع التي تخطط لها إسرائيل تمثل تهديدا خطيرا للوضع الخاص للقدس
الاتحاد الأوروبي: المشاريع التي تخطط لها إسرائيل تمثل تهديدا خطيرا للوضع الخاص للقدس
انتقد الاتحاد الأوروبي خطط إسرائيل الخاصة بإنشاء عدد من المشروعات في القدس القديمة، مشيرا إلى أنها يمكن أن تؤثر على الأماكن المقدسة في المدينة. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T19:17+0000
2023-12-11T19:17+0000
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جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، اليوم الاثنين، بشأن تخطيط إسرائيل لإنشاء "تلفريك" في قلب مدينة القدس التاريخية، إضافة إلى توسعة "الحديقة الوطنية" على جبل الزيتون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي المشروعات الإسرائيلية إلى ما وصفه بـ"تقويض التوازن الديني القائم في قلب المدينة".وقال البيان إن المشروعات الإسرائيلية يمكن أن تمثل تهديدًا لقدرة مجتمعات القدس على البقاء، إضافة إلى أنها يمكن أن تمثل تهديدًا خطيرًا للوضع الخاص للقدس والتعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة في المدينة.وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم حاليا في القدس، مشيرًا إلى أنه يجب الحفاظ على الطابع الخاص للقدس والمدينة القديمة وحرمة مقدساتها.يذكر أن ممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي أجروا لقاءات، اليوم في القدس ورام الله، مع ممثلي الكنائس المسيحية في جبل الزيتون، وهي المنطقة التي يوجد فيها مجتمعات مسيحية وإسلامية ويهودية.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الاتحاد الأوروبي: المشاريع التي تخطط لها إسرائيل تمثل تهديدا خطيرا للوضع الخاص للقدس

19:17 GMT 11.12.2023
© Sputnik . Boshra Al-Futianiمدينة القدس
مدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Sputnik . Boshra Al-Futiani
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انتقد الاتحاد الأوروبي خطط إسرائيل الخاصة بإنشاء عدد من المشروعات في القدس القديمة، مشيرا إلى أنها يمكن أن تؤثر على الأماكن المقدسة في المدينة.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، اليوم الاثنين، بشأن تخطيط إسرائيل لإنشاء "تلفريك" في قلب مدينة القدس التاريخية، إضافة إلى توسعة "الحديقة الوطنية" على جبل الزيتون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي المشروعات الإسرائيلية إلى ما وصفه بـ"تقويض التوازن الديني القائم في قلب المدينة".
وقال البيان إن المشروعات الإسرائيلية يمكن أن تمثل تهديدًا لقدرة مجتمعات القدس على البقاء، إضافة إلى أنها يمكن أن تمثل تهديدًا خطيرًا للوضع الخاص للقدس والتعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة في المدينة.
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وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم حاليا في القدس، مشيرًا إلى أنه يجب الحفاظ على الطابع الخاص للقدس والمدينة القديمة وحرمة مقدساتها.
يذكر أن ممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي أجروا لقاءات، اليوم في القدس ورام الله، مع ممثلي الكنائس المسيحية في جبل الزيتون، وهي المنطقة التي يوجد فيها مجتمعات مسيحية وإسلامية ويهودية.
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