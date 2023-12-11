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https://sputnikarabic.ae/20231211/الهيئة-الوطنية-للانتخابات-في-مصر-45؜-من-المقيدين-بقاعدة-الناخبين-صوتوا-في-انتخابات-الرئاسة-1083993779.html
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين صوتوا في انتخابات الرئاسة
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين صوتوا في انتخابات الرئاسة
أعلن رئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر المستشار أحمد بنداري، مساء اليوم الاثنين، عن "انتظام العمل في اللجان الفرعية على مستوى... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T18:45+0000
2023-12-11T18:45+0000
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وقال بنداري، في تصريحات له، إن "45% من المقيدين في قاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة"، مشيرا إلى أنه تم إعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة".وتواجدت "سبوتنيك"، صباح اليوم، في منطقة المطرية في القاهرة، لرصد بعض مظاهر اليوم الثاني ‏للانتخابات الرئاسية المصرية.‏والتقت "سبوتنيك"، خلال جولتها مع سيدة مقعدة، قدمت إلى لجنتها الانتخابية من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، رغم ظروفها الصحية.وأكدت السيدة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها حضرت من أجل التصويت للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه "رافع رأس مصر والمصريين"، مشيرة إلى أنه "يتمتع بهيبة وحضور عظيم بأي مكان تواجد فيه".وانطلقت أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، داخل مصر، والتي تستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم إعلان النتيجة في يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وينافس فيها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران.
https://sputnikarabic.ae/20231211/إقبال-شديد-على-مراكز-اقتراع-القاهرة-في-اليوم-الثاني-من-انتخابات-الرئاسة-المصرية-فيديو-وصور-1083980761.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين صوتوا في انتخابات الرئاسة

18:45 GMT 11.12.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أعلن رئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر المستشار أحمد بنداري، مساء اليوم الاثنين، عن "انتظام العمل في اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية".
وقال بنداري، في تصريحات له، إن "45% من المقيدين في قاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة"، مشيرا إلى أنه تم إعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة".
وتواجدت "سبوتنيك"، صباح اليوم، في منطقة المطرية في القاهرة، لرصد بعض مظاهر اليوم الثاني ‏للانتخابات الرئاسية المصرية.‏
والتقت "سبوتنيك"، خلال جولتها مع سيدة مقعدة، قدمت إلى لجنتها الانتخابية من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، رغم ظروفها الصحية.
إقبال شديد على لجان اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية... فيديو وصور
12:34 GMT
وأكدت السيدة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها حضرت من أجل التصويت للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه "رافع رأس مصر والمصريين"، مشيرة إلى أنه "يتمتع بهيبة وحضور عظيم بأي مكان تواجد فيه".
وانطلقت أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، داخل مصر، والتي تستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم إعلان النتيجة في يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وينافس فيها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران.
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