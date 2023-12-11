https://sputnikarabic.ae/20231211/بوغدانوف-يبحث-مع-قادة-فلسطينيين-تفاقم-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1083977940.html
بوغدانوف يبحث مع قادة فلسطينيين تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بوغدانوف يبحث مع قادة فلسطينيين تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، هاتفيا، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، وقادة فلسطينيين آخرين، تفاقم الصراع... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T11:42+0000
2023-12-11T11:42+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، جرت يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر، محادثات هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، صالح رأفت، وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق".وأضاف البيان: "خلال المحادثات، تم بحث مجموعة من المسائل المتصلة بالتصعيد الحاد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مع التركيز على الحالة العسكرية والإنسانية الناشئة في قطاع غزة".وأضاف البيان أن موسكو أكدت مجددا موقفها بشأن ضرورة وقف الأعمال العدائية وحل المشاكل الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين.وأوضح البيان أنه تم التأكد على الأهمية الخاصة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/وفد-من-أعضاء-مجلس-الأمن-يزور-العريش-ورفح-فيديو-1083977501.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن
روسيا, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن
بوغدانوف يبحث مع قادة فلسطينيين تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، هاتفيا، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، وقادة فلسطينيين آخرين، تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، جرت يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر، محادثات هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، صالح رأفت، وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق".
وأضاف البيان: "خلال المحادثات، تم بحث مجموعة من المسائل المتصلة بالتصعيد الحاد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مع التركيز على الحالة العسكرية والإنسانية الناشئة في قطاع غزة".
وأضاف البيان أن موسكو أكدت مجددا موقفها بشأن ضرورة وقف الأعمال العدائية وحل المشاكل الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين.
وأوضح البيان أنه تم التأكد على الأهمية الخاصة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.