https://sputnikarabic.ae/20231211/جامعة-أمريكية-تحيل-طلابا-لإجراءات-تأديبية-بسبب-دعمهم-لفلسطين-1083995839.html

جامعة أمريكية تحيل طلابا لإجراءات تأديبية بسبب دعمهم لفلسطين

جامعة أمريكية تحيل طلابا لإجراءات تأديبية بسبب دعمهم لفلسطين

وصفت جامعة هارفارد الأمريكية تنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين بأنه "سلوكًا غير مقبول" يعيق الأنشطة الاعتيادية لطلاب الجامعة. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T20:57+0000

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جاء ذلك في تبرير الجامعة لقرارها الذي تضمن إحالة 4 طلاب إلى المجلس التأديبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين.وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يتم توجيه تحذير للطلاب الذين شاركوا في المظاهرات الداعمة لفلسطين التي تم تنظيمها في الجامعة، الشهر الماضي.كما قالت إن الإجراءات التأديبية يمكن أن تتضمن إيقاف الطلاب عن الدراسة، مشيرة إلى قول أحد الطلاب الذين خضعوا لتلك الإجراءات، ويدعى كوجو اتشيمبونغ: "ما يقومون به لن يجعلنا نتوقف... هذا الحملات لن تقف في طريق تضامننا مع الشعب الفلسطيني".ويتعرض قطاع غزة لقصف وعمليات برية إسرائيلية، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، راح ضحيته أكثر من 18 ألف قتيل ونحو 50 ألف مصاب معظمهم من الأطفال الفلسطينيين.وتسبب القصف في دمار هائل للمباني والبنية التحتية الفلسطينية، ونتج عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب منظمات الإغاثة الدولية، نتيجة قطع إمدادات الغاز والكهرباء والوقود إلى القطاع، إضافة إلى منع وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية.يذكر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت، في الـ7 من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وتمكنت خلالها من قتل نحو 1400 إسرائيل وأسر المئات، الذين تم مبادلة بعضهم خلال الهدنة التي جرت بين الطرفين، قبل استئناف العمليات القتالية الحالية.

https://sputnikarabic.ae/20231211/نتنياهو-إسرائيل-وحدها-ستكون-المسؤولة-عن-الأمن-في-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-1083990195.html

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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل