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https://sputnikarabic.ae/20231211/نتنياهو-إسرائيل-وحدها-ستكون-المسؤولة-عن-الأمن-في-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-1083990195.html
نتنياهو: إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب
نتنياهو: إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الفرق بين "حماس" والسلطة الفلسطينية هو أن الأولى تريد تدمير إسرائيل الآن، أما السلطة تريد أن تفعل ذلك على... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T16:36+0000
2023-12-11T16:36+0000
إسرائيل
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وأكد نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أن "إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن ونزع السلاح في قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب"، مشيرًا إلى أن "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع".وبشأن إيران، أضاف: "إذا سلّحت نفسها بأسلحة نووية، فستكون مشكلة لإسرائيل على المدى الطويل"، مؤكدًا أن حكومته ملتزمة قبل كل شيء بالوطن.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/وزير-خارجية-سلطنة-عمان-يتحدث-عن-خيانة-غزة-ويوجه-دعوة-فورية-1083985399.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم

نتنياهو: إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب

16:36 GMT 11.12.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الفرق بين "حماس" والسلطة الفلسطينية هو أن الأولى تريد تدمير إسرائيل الآن، أما السلطة تريد أن تفعل ذلك على مراحل".
وأكد نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أن "إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن ونزع السلاح في قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب"، مشيرًا إلى أن "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع".
وبشأن إيران، أضاف: "إذا سلّحت نفسها بأسلحة نووية، فستكون مشكلة لإسرائيل على المدى الطويل"، مؤكدًا أن حكومته ملتزمة قبل كل شيء بالوطن.
وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
وزير خارجية سلطنة عمان يتحدث عن "خيانة غزة" ويوجه دعوة فورية
14:38 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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