https://sputnikarabic.ae/20231211/وزير-خارجية-سلطنة-عمان-يتحدث-عن-خيانة-غزة-ويوجه-دعوة-فورية-1083985399.html

وزير خارجية سلطنة عمان يتحدث عن "خيانة غزة" ويوجه دعوة فورية

وزير خارجية سلطنة عمان يتحدث عن "خيانة غزة" ويوجه دعوة فورية

دعا وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، "جميع دول العالم إلى الالتزام الأخلاقي والقانوني، وعدم الصمت إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T14:38+0000

2023-12-11T14:38+0000

2023-12-11T14:38+0000

سلطنة عمان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062802504_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_96015a116b7334777dc9d6603c65a524.jpg

وقال البوسعيدي، عبر منشور له على منصة "إكس": "ستنظر الأجيال إلى خيانة أهل غزة بدهشة واشمئزاز"، مؤكدا أن الفشل "يعد تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار".وفي وصفه لما يحدث من صمت وخذلان لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي، قال البوسعيدي، في ختام تعليقه: "ضعوا حدًا للفظائع والمعاناة في غزة الآن".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231211/عبد-اللهيان-إيران-تحذر-من-توسع-رقعة-الصراع-في-المنطقة-على-خلفية-الأوضاع-داخل-غزة-1083980971.html

سلطنة عمان

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلطنة عمان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس