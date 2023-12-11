https://sputnikarabic.ae/20231211/دراسة-مناطق-محددة-توفر-تقدما-أبطأ-للعمر-بالنسبة-للخلايا-1083973302.html

دراسة: مناطق محددة توفر تقدما أبطأ للعمر بالنسبة للخلايا

دراسة: مناطق محددة توفر تقدما أبطأ للعمر بالنسبة للخلايا

إن إحاطة أنفسنا بالطبيعة تفعل المعجزات لأجسامنا، ولها تأثير مباشر على الصحة العقلية والأنظمة المناعية للجسم، لدرجة أن بعض الأطباء يصفون الطبيعة حرفيًا كعلاج. 11.12.2023, سبوتنيك عربي

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مجتمع

علوم

الصحة

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ربما وجد بحث جديد (تم نشره على موقع "ساينس أليرت") تفسيرًا محتملاً لبعض هذه الفوائد، حيث يميل الأشخاص الذين يعيشون في مناطق محاطة بالطبيعة إلى أن تكون أعمارهم البيولوجية أصغر.يقول عالم البيئة الاجتماعية آرون هيب، من جامعة ولاية كارولينا الشمالية: "كانت هذه الدراسة محاولة لقياس التأثيرات المفيدة للمساحات الخضراء على المستوى الخلوي، ومدى قدرة المساحات الخضراء على المساعدة في تعويض الأضرار البيئية".وأضاف هيب: "كان هذا صحيحا بغض النظر عن العرق أو الوضع الاقتصادي، سواء كانوا يشربون أو يدخنون".من المعروف أن المساحات الخضراء تخفف من الضغوط بعدة طرق، تساعد النباتات على حمايتنا وعزلنا عن البيئة، مما يجعل محيطنا أكثر برودة بعدة درجات أثناء موجات الحر، وأنها تقلل من تلوث الهواء والضوضاء، كما تشجع المساحات الخضراء النشاط البدني والتفاعلات الاجتماعية وترتبط بانخفاض خطر الجريمة.من المحتمل أن يكون هذا الانفصال قد أسهم في تدهور العالم الطبيعي من حولنا (الانقراض الجماعي السادس)، حيث فقدنا الوعي بما يجب أن يكون عليه العالم من حولنا، وهو الوضع المرتبط بظاهرة متلازمة خط الأساس المتغير.سلطت الدراسة الضوء على آثار عدم المساواة العرقية في الحد من وصول الناس إلى المساحات الخضراء، حيث عاش الأشخاص "البيض" غير اللاتينيين في الدراسة في المناطق الأكثر خضرة، والتي تميل إلى أن تكون أقل تنوعًا عرقيًا.ويشتبه الباحثون في أن الضغوط التي تسهم بها هذه العوامل الأخرى قد تطغى على الفوائد التي تسهم بها المساحات الخضراء.وتوصي الدراسة بأنه حتى لو كان الحي يفتقر إلى المساحات الخضراء، يمكننا جميعًا إيجاد طرق لمحاولة إعادة الاتصال بالطبيعة، حتى لو كان ذلك مجرد ملاحظة الحشرات حول المنزل، أو عن طريق إنشاء حديقة على الشرفة.

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