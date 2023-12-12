https://sputnikarabic.ae/20231212/إيران-وتركيا-تؤكدان-ضرورة-ممارسة-الضغوط-على-إسرائيل-لوقف-الحرب-في-غزة-1083999584.html

إيران وتركيا تؤكدان ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

إيران وتركيا تؤكدان ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

أكد وزيرا خارجية إيران وتركيا، حسين أمير عبد اللهيان وهاكان فيدان، ضرورة مواصلة وتطوير المشاورات الدبلوماسية والجهود على الساحتين الإقليمية والدولية للضغط على... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T06:55+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الوزيرين "حسين أمير عبد اللهيان وهاكان فيدان، تبادلا، خلال اتصال هاتفي بينهما، وجهات النظر بشأن بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية والإقليمية، وخاصة استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".واعتبر عبد اللهيان، "دعم الولايات المتحدة الكامل للكيان الصهيوني بأنه السبب في استمرار جرائم الصهاينة ضد سكان غزة والضفة الغربية"، مشددا على الإجراءات الدبلوماسية وتقديم الإغاثة الفورية للفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.من جانبه، أشار وزير الخارجية التركي، إلى "عقد الاجتماع المشترك الثامن رفيع المستوى بين إيران وتركيا في المستقبل القريب، وقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في الحرب ضد غزة"، معتبرا فلسطين "قضية الإسلام المركزية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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