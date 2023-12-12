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https://sputnikarabic.ae/20231212/الأرجنتين-تعتزم-خفض-قيمة-صرف-عملتها-إلى-النصف-لمواجهة-الأزمة-الاقتصادية-1084027228.html
الأرجنتين تعتزم خفض قيمة صرف عملتها إلى النصف لمواجهة الأزمة الاقتصادية
الأرجنتين تعتزم خفض قيمة صرف عملتها إلى النصف لمواجهة الأزمة الاقتصادية
قال وزير المالية الأرجنتيني، لويس كابوتو، أمس الثلاثاء، إن السلطات الأرجنتينية قررت خفض قيمة صرف العملة الوطنية بشكل جاد وستقوم بتخفيض نصف قيمة صرف عملة... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T23:25+0000
2023-12-12T23:25+0000
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وقال كابوتو في رسالة فيديو: "سنوضح سعر الصرف الرسمي. [الدولار الأمريكي] سيكون قيمته 800 بيزو، [وسيتم زيادته] مع زيادة في ضريبة [استخدام هذه العملة]."ووفقًا لبيانات البنك الحكومي الأرجنتيني "بانكو ناسيون"، الذي يعتبر معياراً للسوق، يساوي الدولار الأمريكي 400.5 بيزو عند بيعه من قبل البنك و 365.5 عند شرائه.تمتلك الأرجنتين عدة أسعار صرف لعملتها الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، بما في ذلك السعر الرسمي، والسعر السوداء أو غير القانوني، وسعر الصرف للمصدرين، والسوق المالية، والسفر السياحي.
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الأرجنتين, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
الأرجنتين, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

الأرجنتين تعتزم خفض قيمة صرف عملتها إلى النصف لمواجهة الأزمة الاقتصادية

23:25 GMT 12.12.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOخافيير ميلي مرشح الرئاسية الأرجنتينية
خافيير ميلي مرشح الرئاسية الأرجنتينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
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قال وزير المالية الأرجنتيني، لويس كابوتو، أمس الثلاثاء، إن السلطات الأرجنتينية قررت خفض قيمة صرف العملة الوطنية بشكل جاد وستقوم بتخفيض نصف قيمة صرف عملة "البيزو" الوطنية مقابل الدولار الأمريكي لمواجهة الأزمة في البلاد.
وقال كابوتو في رسالة فيديو: "سنوضح سعر الصرف الرسمي. [الدولار الأمريكي] سيكون قيمته 800 بيزو، [وسيتم زيادته] مع زيادة في ضريبة [استخدام هذه العملة]."
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ووفقًا لبيانات البنك الحكومي الأرجنتيني "بانكو ناسيون"، الذي يعتبر معياراً للسوق، يساوي الدولار الأمريكي 400.5 بيزو عند بيعه من قبل البنك و 365.5 عند شرائه.
تمتلك الأرجنتين عدة أسعار صرف لعملتها الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، بما في ذلك السعر الرسمي، والسعر السوداء أو غير القانوني، وسعر الصرف للمصدرين، والسوق المالية، والسفر السياحي.
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