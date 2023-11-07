https://sputnikarabic.ae/20231107/البنك-الدولي-يعلن-قائمة-الدول-الأكثر-معاناة-من-تضخم-أسعار-الغذاء-منها-3-عربية-1082898694.html

البنك الدولي يعلن قائمة الدول الأكثر معاناة من تضخم أسعار الغذاء... منها 3 عربية

البنك الدولي يعلن قائمة الدول الأكثر معاناة من تضخم أسعار الغذاء... منها 3 عربية

كشف تقرير للبنك الدولي عن قائمة تضم ‎الدول العشر الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء خلال العام الحالي 2023.‏ 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T11:49+0000

2023-11-07T11:49+0000

2023-11-07T11:49+0000

مصر

البحرين

لبنان

اقتصاد

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082898450_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_6dce133b85ad6ad7f8c51568dfb3ea9a.jpg

ووفقا لتحديث الأمن الغذائي، الصادر عن البنك في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد تضمنت القائمة دولا عربية، هي مصر والبحرين ولبنان.وجاءت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 36%، وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 31%، بينما حلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%، والأرجنتين في المركز الخامس بنسبة 12%، وسيراليون في المرتبة السادسة بنسبة 12%، أما غانا فقد جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة 11%، وسورينام في المرتبة الثامنة بنفس النسبة، بينما جاءت مملكة البحرين في المرتبة التاسعة بنسبة 9%، وهولندا بالمرتبة العاشرة والأخيرة بنفس النسبة.وأوضح التقرير أن ذلك الترتيب من آخر شهر من يونيو/ حزيران 2023 إلى سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.وفي 30 أكتوبر الماضي، أصدر البنك الدولي تقريرا حول الأمن الغذائي، الذي أشار فيه إلى "استمرار ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية محليا، إذ يتجاوز التضخم علامة 5% المسجلة في 57.1% من الدول منخفضة الدخل، و83% من الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و59% من الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.كما لفت التقرير إلى أن 64.3% من الدول ذات الدخل المرتفع، تعاني من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.وذكر التقرير كذلك أن البلدان الأكثر تضررا من التضخم في أسعار الغذاء، تقع في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

https://sputnikarabic.ae/20231030/البنك-الدولي-يحذر-من-ارتفاع-النفط-إلى-150-دولارا-للبرميل-مع-التصعيد-في-غزة-1082627897.html

مصر

البحرين

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, البحرين, لبنان, اقتصاد, العالم العربي