https://sputnikarabic.ae/20231212/الجيش-الإسرائيلي-نعمل-على-إعادة-135-مختطفا-لدى-حماس-في-غزة-1084025784.html

الجيش الإسرائيلي: نعمل على إعادة 135 مختطفا لدى "حماس" في غزة

الجيش الإسرائيلي: نعمل على إعادة 135 مختطفا لدى "حماس" في غزة

قال دانيال هاغاري، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل على استعادة 135 رهينة لدى حركة حماس في قطاع غزة. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T21:09+0000

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ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 14، مساء اليوم الثلاثاء، عن دانيال هاغاري، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على أكثر من صعيد، عسكري واستخباري، من أجل إعادة 135 مختطفا لدى حماس في غزة.وأشار هاغاري إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقاتل عناصر المقاومة الفلسطينية وجها لوجه.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي نجاحه في العثور على "جثتين" لجنديين احتُجزا في قطاع غزة لدى حركة حماس، حيث ذكر في بيان عسكري له، أن وحدات خاصة نجحت في القيام بعملية "خاصة" بإعادة جثتي المجندة عيدن زكريا، والرقيب زيف دادو، من غزة إلى إسرائيل.وأوضح البيان العسكري أن غال آيزنكوت، نجل الجنرال غادي آيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، قد قُتل ومعه آخرون، خلال العملية التي حاولوا من خلالها استعادة كل من هذين المحتجزين لدى "حماس"، قبل عدة أيام.ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك في قطاع غزة، بينهما نجل الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، حيث قال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن نجل الوزير في مجلس الحرب من المعسكر الرسمي ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، قُتل في معركة في غزة.وتابع الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53، تشكيل باراك، بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط مقاتل من دورية ناحال بجروح خطيرة. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفيات وإبلاغ ذويهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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