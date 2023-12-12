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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231212/بايدن-الولايات-المتحدة-ستواصل-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-متى-كان-ذلك-ممكنا-1084027039.html
بايدن: الولايات المتحدة ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة متى كان ذلك ممكنا
بايدن: الولايات المتحدة ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة متى كان ذلك ممكنا
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة متى كان ذلك ممكنا. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T22:48+0000
2023-12-12T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن عقب لقائه مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "سنواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحيوية لأطول فترة ممكنة... لكن قدرتنا على مساعدة أوكرانيا ستتقلص دون الحصول على تمويل إضافي من الكونغرس".وأشار بايدن إلى أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة لأوكرانيا، والتي تمت الموافقة عليها أمس تشمل ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي، وذخيرة مدفعية، مؤكدا أن واشنطن لن تدير ظهرها لأوكرانيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20230802/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-دفع-ثمن-أسلحة-لتايوان-من-ميزانية-أوكرانيا-1079692348.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

بايدن: الولايات المتحدة ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة متى كان ذلك ممكنا

22:48 GMT 12.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة متى كان ذلك ممكنا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن عقب لقائه مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "سنواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحيوية لأطول فترة ممكنة... لكن قدرتنا على مساعدة أوكرانيا ستتقلص دون الحصول على تمويل إضافي من الكونغرس".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
بايدن يطلب من الكونغرس دفع ثمن أسلحة لتايوان من ميزانية أوكرانيا
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وأشار بايدن إلى أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة لأوكرانيا، والتي تمت الموافقة عليها أمس تشمل ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي، وذخيرة مدفعية، مؤكدا أن واشنطن لن تدير ظهرها لأوكرانيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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