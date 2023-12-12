https://sputnikarabic.ae/20231212/خبراء-تغذية-ينصحون-بعدم-تناول-البيض-مع-الشاي-أو-القهوة-على-الإفطار-1084008759.html

خبراء تغذية ينصحون بعدم تناول البيض مع الشاي أو القهوة على الإفطار

خبراء تغذية ينصحون بعدم تناول البيض مع الشاي أو القهوة على الإفطار

حذر خبراء تغذية من أن تناول البيض والقهوة أو الشاي في الوقت نفسه، يمكن أن يكون له آثار سيئة، ‏ويخلق عددا من المشاكل الصحية.‏ 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T11:55+0000

2023-12-12T11:55+0000

2023-12-12T11:55+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0c/1084008531_0:164:1578:1052_1920x0_80_0_0_7e0b248ccda3353a27a1034f03c42333.jpg

وأوضحوا أن كلا من البيض والقهوة لهما فوائد صحية، لكن عند مزجهما معا لا يمكن أن يلغي كل منهما الآخر فحسب، وإنما يسببان معاناة من الألم والجفاف.وتقول اختصاصية التغذية، بريا بانسال: "للبيض والقهوة فوائد فردية ويمكن الاستمتاع بهما كجزء من وجبة إفطار متوازنة، فالبيض مصدر قوي للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، بينما تشتهر القهوة بمحتواها العالي من الكافيين، الذي يعطي تأثيرات محفزة"، وفقا لموقع "TimesNowNews".لكن توضح بانسال أن "القهوة تحتوي على مادة العفص والبوليفينول، اللتين من الممكن أن تعيقا امتصاص الحديد والكالسيوم الموجود في البيض.ولهذا، ينصح خبراء الأغذية، بالتوقف عن شرب القهوة أو الشاي لمدة ساعة على الأقل بعد تناول البيض.كما كشفت بريا بانسال أن القهوة لديها القدرة على التدخل في امتصاص بعض الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية أو مضادات الحموضة، ولذلك فإن شربها في الوقت نفسه مع تناول البيض يمكن أن يزيد من تعطيل الامتصاص، مما يعيق من فعالية الأدوية.كما تشير تقارير "OnlyMyHealth"، أن الجمع بين البيض والقهوة يمكن أن يؤدي أيضا إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، وذلك لأن البيض والقهوة يمكن أن يحفزا إنتاج حمض المعدة، مما قد يؤدي إلى ارتجاع الحمض، أو حرقة المعدة أو اضطرابها.بالإضافة إلى ذلك، يتمتع كلا من البيض والقهوة بخصائص مدرة للبول، مما يعني أنهما يمكن أن يسببا درجة أعلى من التبول، وهو ما قد يسبب في النهاية حالة من الجفاف، ولمواجهة تلك المشكلة ينضح خبراء التغذية بشرب الكثير من الماء، في حال الرغبة في تناول البيض والقهوة معا.

https://sputnikarabic.ae/20230811/فوائد-بيض-السمان-المزركش-الصغير-مخزن-وفير-بالمغذيات-القيمة-1079988515.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة, الأخبار