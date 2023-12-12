https://sputnikarabic.ae/20231212/دراسة-25-من-أسماك-المياه-العذبة-تواجه-خطر-الانقراض-1084016283.html

دراسة: 25% من أسماك المياه العذبة تواجه خطر الانقراض

دراسة: 25% من أسماك المياه العذبة تواجه خطر الانقراض

يواجه نحو 3 آلاف نوع من أسماك المياه العذبة خطر الانقراض لعدة أسباب، أبرزها ناتج عن التغيرات المناخية، إضافة إلى عوامل بشرية مباشرة مثل الصيد الجائر. 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T14:56+0000

2023-12-12T14:56+0000

2023-12-12T14:56+0000

منوعات

أخبار العالم الآن

أخبار المناخ في العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1e/1048855705_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24b1372d7af9fbb7bf53ca129b08393e.jpg

كشفت ذلك دراسة أجراها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، حسبما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.وتضمنت الدراسة تقييمًا عامًا للوضع الذي تواجهه أنواع الأسماك التي تعيش في المياه العذبة، وفقا لما تم رصده عن عدد هذه الأنواع والمخاطر التي تهدد كل منها نتيجة تغير الظروف التي تعيش فيها.وبحسب الدراسة، فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض وتراجع مستويات المياه العذبة والتلوث من أبرز العوامل التي تمثل تهديدًا للثروة السمكية في المياه العذبة.ورصدت الدراسة نحو 14.8 ألف نوع من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة، وتوصلت إلى أن أكثر من 3 آلاف نوع من هذه الأسماك يواجه خطر الانقراض.ويعني ذلك أن نحو 25 في المئة من أسماك المياه العذبة يمكن أن تختفي بسبب المخاطر التي تهدد وجودها.وأشارت الدراسة إلى أن هناك أنواعًا شهيرة من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، ومنها سمك السلور العملاق في نهر ميكونغ ولصوص بحيرة توركانا، إضافة إلى أنواع أخرى منها السلاحف الخضراء والماهوجني وسمك السلمون الأطلسي، الذي لم يكن يواجه أي تهديدات بالانقراض في السابق.

https://sputnikarabic.ae/20210909/خبراء-تغذية-هذه-هي-الأسماك-الأكثر-فائدة-صحية-1050098486.html

https://sputnikarabic.ae/20230303/علماء-يحولون-أكبر-بحيرة-في-العالم-إلى-مرصد-روسي-عظيم-صور-وفيديو---1074260144.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار