https://sputnikarabic.ae/20231212/دراسة-25-من-أسماك-المياه-العذبة-تواجه-خطر-الانقراض-1084016283.html
دراسة: 25% من أسماك المياه العذبة تواجه خطر الانقراض
دراسة: 25% من أسماك المياه العذبة تواجه خطر الانقراض
يواجه نحو 3 آلاف نوع من أسماك المياه العذبة خطر الانقراض لعدة أسباب، أبرزها ناتج عن التغيرات المناخية، إضافة إلى عوامل بشرية مباشرة مثل الصيد الجائر. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T14:56+0000
2023-12-12T14:56+0000
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كشفت ذلك دراسة أجراها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، حسبما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.وتضمنت الدراسة تقييمًا عامًا للوضع الذي تواجهه أنواع الأسماك التي تعيش في المياه العذبة، وفقا لما تم رصده عن عدد هذه الأنواع والمخاطر التي تهدد كل منها نتيجة تغير الظروف التي تعيش فيها.وبحسب الدراسة، فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض وتراجع مستويات المياه العذبة والتلوث من أبرز العوامل التي تمثل تهديدًا للثروة السمكية في المياه العذبة.ورصدت الدراسة نحو 14.8 ألف نوع من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة، وتوصلت إلى أن أكثر من 3 آلاف نوع من هذه الأسماك يواجه خطر الانقراض.ويعني ذلك أن نحو 25 في المئة من أسماك المياه العذبة يمكن أن تختفي بسبب المخاطر التي تهدد وجودها.وأشارت الدراسة إلى أن هناك أنواعًا شهيرة من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، ومنها سمك السلور العملاق في نهر ميكونغ ولصوص بحيرة توركانا، إضافة إلى أنواع أخرى منها السلاحف الخضراء والماهوجني وسمك السلمون الأطلسي، الذي لم يكن يواجه أي تهديدات بالانقراض في السابق.
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
دراسة: 25% من أسماك المياه العذبة تواجه خطر الانقراض
يواجه نحو 3 آلاف نوع من أسماك المياه العذبة خطر الانقراض لعدة أسباب، أبرزها ناتج عن التغيرات المناخية، إضافة إلى عوامل بشرية مباشرة مثل الصيد الجائر.
كشفت ذلك دراسة أجراها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، حسبما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية
، اليوم الثلاثاء.
وتضمنت الدراسة تقييمًا عامًا للوضع الذي تواجهه أنواع الأسماك التي تعيش في المياه العذبة، وفقا لما تم رصده عن عدد هذه الأنواع والمخاطر التي تهدد كل منها نتيجة تغير الظروف التي تعيش فيها.
وبحسب الدراسة، فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض وتراجع مستويات المياه العذبة والتلوث من أبرز العوامل التي تمثل تهديدًا للثروة السمكية في المياه العذبة.
ورصدت الدراسة نحو 14.8 ألف نوع من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة
، وتوصلت إلى أن أكثر من 3 آلاف نوع من هذه الأسماك يواجه خطر الانقراض.
ويعني ذلك أن نحو 25 في المئة من أسماك المياه العذبة يمكن أن تختفي بسبب المخاطر التي تهدد وجودها.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك أنواعًا شهيرة من الأسماك
التي تعيش في المياه العذبة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، ومنها سمك السلور العملاق في نهر ميكونغ ولصوص بحيرة توركانا، إضافة إلى أنواع أخرى منها السلاحف الخضراء والماهوجني وسمك السلمون الأطلسي، الذي لم يكن يواجه أي تهديدات بالانقراض في السابق.