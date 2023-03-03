https://sputnikarabic.ae/20230303/علماء-يحولون-أكبر-بحيرة-في-العالم-إلى-مرصد-روسي-عظيم-صور-وفيديو---1074260144.html

علماء يحولون أكبر بحيرة في العالم إلى مرصد روسي عظيم... صور وفيديو

علماء يحولون أكبر بحيرة في العالم إلى مرصد روسي عظيم... صور وفيديو

كشف العلماء عن نتائج أول عامين من عمليات التشغيل والرصد التي نفذها أحد أكبر التلسكوبات (مرصد) في العالم، حيث حول علماء روس أكبر بحيرة في العالم إلى ما يشبه... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T12:07+0000

2023-03-03T12:07+0000

2023-03-03T12:07+0000

مجتمع

روسيا

علوم

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/03/1074257717_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_9918af7f039263fc57a8ee6c275f7a6d.jpg

رصد العلماء أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، ظاهرة غريبة جدا خلال التجارب التي أجروها في مجال الفيزياء النووية، وسجلوا ملاحظة هامة مفادها أن الطاقة الإجمالية لنواتج اضمحلال الإلكترون عادة ما تكون أقل من الطاقة الأولية للنواة المتحللة.جسم غريب حير العلماء منتشر في الكونوافترض العلماء أن هناك جسيما غير مشحون صغير جدا وغير معروف، والذي يتسبب بضياع هذه الطاقة المفقودة، وأطلق عليها الفيزيائي الإيطالي إنريكو فيرمي "نيوترينو" وهو جسيم أولي بكتلة أصغر كثيرا من كتلة الإلكترون، وليست له شحنة كهربائية.النيوترينوات... "مفاتح العلم" تأتي من الفضاء وتمر عبر أجسامناتشتهر النيوترينوات بمراوغتها وانتشارها الكبير، وتقسم بحسب مصادرها إلى ثلاث مجموعات: الأولى تأتي من الفضاء الواسع، والثانية، التي تنتج من عمليات اضمحلال النويدات المشعة في باطن الأرض. والثالثة والأخيرة هي النيوترينوات التي يتم إنتاجها صناعيا.وتنقسم النيوترينوات الكونية بدورها إلى 4 أنواع بحسب مصادرها أيضا، الأولى تنتج عن البقايا الكونية من مخلفات الانفجار العظيم، والنجوم بما في ذلك الطاقة الشمسية. أما النوع الثاني فينتج عن التفاعلات النووية في الأجزاء الداخلية للنجوم. والنوع الثالث ينشأ من الأشعة الكونية أثناء التفاعلات في نوى المجرات أو انفجارات السوبرنوفا والأحداث الكونية الأخرى التي تطلق كميات طاقة هائل، أما النوع الرابع ينشأ في الغلاف الجوي للأرض أثناء اصطدام بروتونات الأشعة الكونية بذرات النيتروجين.الأهم من ذلك كله، يهتم الفيزيائيون بالنيوترينوات عالية الطاقة القادمة من أعماق الفضاء البعيد. ويطلق العلماء على هذا المنهج العلمي اسم "الفيزياء الفلكية"، حيث تأتي النيوترينوات بسرعة الضوء ويمكنها أن تحمل معلومات حول العمليات التي حدثت في أبعد زوايا الكون منذ بلايين السنين، ويفترض العلماء أن دراسة هذه الجسيمات ستسمح بفهم أفضل لخصائص تطور المجرات وتكوين الثقوب السوداء الهائلة، وربما تقدم مفتاحا لكشف ألغاز المادة المظلمة والطاقة المظلمة.كيف "يصطاد" العلماء النيوترينوات الكونية؟في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ العالم في بناء مراصد قادرة على اكتشاف النيوترينوات الكونية. وهي مراصد مجهزة في أعماق الأرض بين الأسماك والجيد والماء، بهدف عزل أجهزة الكشف عن الإشعاعات الخلفية.ويوجد حاليًا ثلاث منشآت من هذا النوع في العالم، أحدها مرصد "IceCube" (2011) في محطة القطب الجنوبي الأمريكية "Amundsen-Scott"، الذي يتضمن حوالي خمسة آلاف وحدة بصرية مع مضاعفات ضوئية حساسة بداخلها على عمق أكثر من ألفي متر، حيث الباحثون أن المرصد تمكن من التقاط إجمالي تدفق النيوترينو الفيزيائي المنتشر.وكان لا بد من تأكيد هذه النتائج من خلال تجارب أخرى، وأصبح هذا الهدف الأساسي لاثنين من تلسكوبات النيوترينو، هما التلسكوب الفرنسي أنتاريس، الذي يعمل على عمق 2400 متر في البحر الأبيض المتوسط ​​(جزء من المشروع الأوروبي الكبير KM3NeT)، والتلسكوب الروسي "بايكال للنيوترينو" أو"Baikal-GVD".وانضمت إلى المشروع سبعة معاهد روسية أخرى ومركز الأبحاث الألماني لفيزياء الجسيمات "DESY". وفي عام 1998، ظهر كاشف للنيوترينو عالي الطاقة من الجيل الأول في بحيرة بايكال، وهو "تلسكوب NT-200 لنيوترينو" أعماق البحار.شبكة أكاليل منتشرة في قاع البحيرةأصبح المرصد الروسي أحد رواد العالم في دراسة التدفق الطبيعي للنيوترينوات الفائقة الارتفاع (أكثر من عشرة تيرا إلكترون فولت) وفي البحث عن مرشحين لدور جسيمات المادة المظلمة. لكن الشيء الأهم هو أن التلسكوب نجح في تطوير تقنية الكشف عن الجسيمات الكونية في البيئات الطبيعية، مما مكن العلماء من الانتقال إلى إنشاء تلسكوبات بمقياس كيلومتر مكعب.ويسجل النظام البصري للتلسكوب إشعاع "Cherenkov" للميونات وسلسلة من الجسيمات المشحونة عالية الطاقة الناتجة عن تفاعلات النيوترينوات.ولخص العلماء نتائج أول عامين من تشغيل تلسكوب "بايكال للنيوترينو" في أعماق البحيرة، وكانت النتيجة الرئيسية أنه كان من الممكن تأكيد وجود تدفق نيوترينو ذو طبيعة فيزيائية فلكية وتحديد معاييره، بحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "Physical Review D" العلمية.توسيع التلسكوب إلى مساحة 1 كيلومتر تحت الماءوتكمن الأهمية العلمية للنتائج التي تم الحصول عليها خلال عامين من تشغيل تلسكوب بايكال في المقام الأول في حقيقة أنها أكدت وجود نيوترينوات فيزيائية فلكية تم اكتشافها مسبقًا بواسطة التلسكوب " IceCube ". وتتطابق النتائج أيضًا مع المعلمات الفيزيائية للتدفقات التي تم الحصول عليها في تجربتين مستقلتين. وحدد الفيزيائيون الروس 25 حدثا للتدفقات المنشرة.ويخطط العلماء الروس لإضافة كاشفين اثنين (مجموعة) آخرين إلى العشرة العاملة بالفعل في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل مساحة " Baikal-GVD" إلى كيلومتر مكعب واحد بحلول عام 2027، أي ما يعادل حجم الكاشف الأمريكي "IceCube".

https://sputnikarabic.ae/20230223/مفتاح-لغز-الكون-حالة-شاذة-في-الفضاء-تفاجئ-العلماء-1073920257.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, علوم, منوعات